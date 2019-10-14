Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-14T13:59Z
https://ria.ru/20191014/1559762327.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155777/31/1557773168_0:198:2938:1851_1036x0_80_0_0_09c0ce11faff7bbd5bc5f80aa645a147.jpg
РИА Новости

В России продолжают действовать шесть очагов лесных пожаров

13:59 14.10.2019
47
© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Шесть очагов природных пожаров общей площадью активного горения шесть гектар продолжают действовать на территории России, сообщили РИА Новости в понедельник в МЧС РФ.
"Продолжают действовать шесть очагов природных пожаров с площадью активного горения шесть гектар", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ведомство продолжает мониторить ситуацию с лесными пожарами, чтобы не допустить распространения огня на жилые объекты.
"Ответственным лицам на местном уровне необходимо следить за обстановкой, проводить комплекс мероприятий, чтобы не допустить критической ситуации по природным пожарам", - приводит пресс-служба слова первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна.
Сотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края
11 октября, 13:09РИА Новости
Рослесхоз усилит взаимодействие с МЧС в борьбе с лесными пожарами
000031
Обсудить 1
РоссияПроисшествия
Рекомендуем
МЧС
Житель Бурятии спас двух детей из горящего дома
РИА
Новости
Горелка газовой плиты
В Кабардино-Балкарии 800 человек остались без газа
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров: усиление контроля за авиакеросином не должно повлиять на его цену
Лекарства
Голикова: на обеспечение россиян лекарствами выделят 177 миллиардов рублей
Лента
новостей
Открытие выставки архивных фотоснимков, сделанных во время ВОВ корреспондентами Совинформбюро
Станция метро "Выставочная" в Москве работает в штатном режиме
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова заявила о выделении дополнительных средств на борьбу с онкологией
Медицинский работник
Четыре ФАПа и мобильные медкомплексы поступят в Ленобласть до конца года
Видео с места ДТП, в котором погиб Николай Булакин
Опубликовано видео с места гибели главы Абакана
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани
Ученые оценили развитие рынка труда в России
Город Абакан с горы Самохвал
Досрочные выборы после гибели мэра Абакана пройдут в течение полугода
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
Путин поручил компенсировать перевозчикам рост цен на авиатопливо
Сотрудники МЧС
При пожаре в Челябинской области погиб трехлетний мальчик
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11В Новомичуринске зрителям вместо ток-шоу на НТВ показали непристойное видео
06:10Пенс пока не планирует лететь в Турцию
06:06На Алтае два человека погибли при падении грузовика со склона горы
05:52Обрушение в пятиэтажке в Приморье произошло после хлопка
05:50Конвой сирийской армии встретился с отступающими американскими военными
05:48Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 61 человека
05:35Опубликовано видео задержания подозреваемых в избиении жителя Красноярска
05:19Посольство Мексики в Эквадоре предоставило убежище шести оппозиционерам
05:05Глава центра реабилитации в Сирии рассказала о детях, пострадавших от войны
05:01Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
04:50В Красноярске выяснят, почему подозреваемых в избиении не задержали сразу
04:35Экс-офицеру, застрелившему женщину в ее доме в Техасе, предъявили обвинения
04:31Президент Эквадора отозвал указ, приведший к протестам в стране
04:13Неизвестный унес из галереи Сан-Франциско гравюру Сальвадора Дали
04:07Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
03:45Сбербанк с 2020 года начнет продавать кофе в отделениях
03:39Число погибших при протестах в Эквадоре достигло восьми человек
03:38Пелоси заявила, что санкции Трампа против Турции недостаточны
03:36США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
03:36Названа возможная причина обрушения в пятиэтажке в Приморье
Лента новостейМолния