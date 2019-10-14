В России продолжают действовать шесть очагов лесных пожаров

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Шесть очагов природных пожаров общей площадью активного горения шесть гектар продолжают действовать на территории России, сообщили РИА Новости в понедельник в МЧС РФ.

"Продолжают действовать шесть очагов природных пожаров с площадью активного горения шесть гектар", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ведомство продолжает мониторить ситуацию с лесными пожарами, чтобы не допустить распространения огня на жилые объекты.