В России продолжают действовать шесть очагов лесных пожаров

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Шесть очагов природных пожаров общей площадью активного горения шесть гектар продолжают действовать на территории России, сообщили РИА Новости в понедельник в МЧС РФ.
"Продолжают действовать шесть очагов природных пожаров с площадью активного горения шесть гектар", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ведомство продолжает мониторить ситуацию с лесными пожарами, чтобы не допустить распространения огня на жилые объекты.
"Ответственным лицам на местном уровне необходимо следить за обстановкой, проводить комплекс мероприятий, чтобы не допустить критической ситуации по природным пожарам", - приводит пресс-служба слова первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна.