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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

МГУ и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в сфере IT

13:59 14.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФундаментальная библиотека и главное здание МГУ в Москве
Фундаментальная библиотека и главное здание МГУ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Национальный центр цифровой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова и ведущий мировой производитель интеллектуальных устройств и технологий Huawei в субботу в присутствии академика Алексея Хохлова, вице-президента РАН, заместителя председателя оргкомитета Всероссийского Фестиваля науки, академика, заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационно-коммуникационных технологий.
Подписи в соглашении поставили Лю Юй, руководитель направления Intelligent Computing компании Huawei в Евразии, и Алексей Андреев, заместитель директора Национального центра цифровой экономики МГУ.
Основными целями сотрудничества станут создание стратегии цифрового развития, способствующего переходу к четвертой индустриальной эпохе, разработка и внедрение открытой технологической экосистемы на основе совместно созданных программно-аппаратных комплексов. Кроме того, стороны намерены провести сравнительные тесты и исследования оборудования на базе процессора Kunpeng. Также Huawei и Центр планируют разрабатывать приложения, связанные с обработкой большого объема данных, например, для социальных сетей.

"Мы рады сотрудничеству с Национальным центром цифровой экономики. Компания Huawei работает с Московским университетом с 2016 года - тогда мы подписали меморандум о взаимопонимании, подразумевающий разработку совместных идей и проектов в сфере информационных и компьютерных технологий. Для нас большая честь поддерживать плотное взаимодействие с ведущими учеными и профессорами вуза. Мы уверены, что это партнерство внесет свой вклад в развитие цифровой экономики России и будет способствовать подготовке профессиональных ИТ-кадров", – отметил Лю Юй.

Глобальная стратегия Huawei подразумевает инвестирование в исследования фундаментальных наук. Компания видит в них большой потенциал для создания новых технологий и разработки инновационных продуктов. На протяжении своей деятельности Huawei плотно сотрудничает с научным сообществом, совместно реализуя проекты, способствующие динамике отрасли. С 2015 года Huawei оказывает поддержку 29 российским вузам в подготовке специалистов. Так, компания Huawei предоставила вузам России оборудование на сумму более 500 тысяч долларов, на котором обучаются 15 тысяч студентов.
Логотип компании Huawei
27 сентября, 10:20РИА Новости
Huawei продолжит переговоры о запрете использования сервисов Google
Подписание соглашения состоялось в рамках Всероссийского фестиваля "NAUKA 0+". В этом году инновационная лаборатория Huawei OpenLab Евразия– одна из 12 лабораторий компании в мире – стала новой площадкой Фестиваля и впервые открыла двери для широкой аудитории. Здесь вместе с партнерами и клиентами Huawei работает над новыми технологиями, тестирует и адаптирует решения, которые помогают делать удобнее жизнь каждого человека, ускоряют цифровизацию бизнеса, ключевых отраслей и страны в целом. В OpenLab Евразия участники Фестиваля науки могут познакомиться с такими технологиями как 5G и Искусственный интеллект, а также с оборудованием нового поколения.
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Россия-Китай: ГлавноеМГУ имени М. В. ЛомоносоваHuawei Technologies
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