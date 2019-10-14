У США не было оснований выходить из сделки с Ираном, заявила Матвиенко

БЕЛГРАД (Сербия), 14 окт - РИА Новости. Россия выступает за сохранения соглашения по иранской ядерной сделки, разрушение договора приведет к дальнейшей эскалации в регионе, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на встрече со спикером парламента Ирана Али Лариджани.

Встреча прошла на полях 141-й сессии Межпарламентского союза.

"Не было никаких оснований для выхода из этой сделки, поскольку Иран строго выполнял все требования соглашения", - сказала сенатор.

Она подчеркнула, что это подтверждали и специалисты МАГАТЭ, которые находились в стране с проверкой.

"Разрушение всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе) приведет к дальнейшей эскалации в регионе", - подчеркнула Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что Россия выступала против отказа от достигнутого соглашения с Ираном, "говорили о недопустимости такого шага".

По ее словам, в контактах с президентом США, европейскими лидерами российский президент призывал не разрушать соглашение с Ираном, "перевести все в режим диалога".

Матвиенко также отметила, что Россия всегда высказывалась против односторонних санкций, которые США вводили против Тегерана.

В середине 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.