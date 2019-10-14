У США не было оснований выходить из сделки с Ираном, заявила Матвиенко

БЕЛГРАД (Сербия), 14 окт - РИА Новости. Россия выступает за сохранения соглашения по иранской ядерной сделки, разрушение договора приведет к дальнейшей эскалации в регионе, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на встрече со спикером парламента Ирана Али Лариджани.
Встреча прошла на полях 141-й сессии Межпарламентского союза.
"Не было никаких оснований для выхода из этой сделки, поскольку Иран строго выполнял все требования соглашения", - сказала сенатор.
Она подчеркнула, что это подтверждали и специалисты МАГАТЭ, которые находились в стране с проверкой.
"Разрушение всеобъемлющего плана действий (по иранской ядерной программе) приведет к дальнейшей эскалации в регионе", - подчеркнула Матвиенко.
Спикер подчеркнула, что Россия выступала против отказа от достигнутого соглашения с Ираном, "говорили о недопустимости такого шага".
25 сентября, 18:36РИА НовостиИран отказался вести переговоры с США в условиях санкций
По ее словам, в контактах с президентом США, европейскими лидерами российский президент призывал не разрушать соглашение с Ираном, "перевести все в режим диалога".
Матвиенко также отметила, что Россия всегда высказывалась против односторонних санкций, которые США вводили против Тегерана.
В середине 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе - Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.