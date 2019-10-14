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РИА Новости

В Тольятти будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве годовалой дочери

11:15 14.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Житель Тольятти, обвиняемый в том, что избил до смерти годовалую дочь, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Ранее сообщалось, что утром 30 октября 2018 года в больницу в крайне тяжелом состоянии была доставлена годовалая девочка с телесными повреждениями. По данным СК, ребенка избил отец, который был пьян, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что на следующий день девочка скончалась в больнице Тольятти.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений... "убийство малолетнего", "истязание несовершеннолетнего", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
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