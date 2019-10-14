В Тольятти будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве годовалой дочери

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Житель Тольятти, обвиняемый в том, что избил до смерти годовалую дочь, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что утром 30 октября 2018 года в больницу в крайне тяжелом состоянии была доставлена годовалая девочка с телесными повреждениями. По данным СК, ребенка избил отец, который был пьян, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что на следующий день девочка скончалась в больнице Тольятти.