Министр культуры Украины пообещал развивать украинскую идентичность и язык

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский поздравил военных с Днем защитника и пообещал развивать украинскую идентичность, искусство, литературу и язык.

Ранее День защитника отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника отечества.

"Обещаю, что министерство культуры, молодежи и спорта, которое я теперь возглавляю, ежедневно - миллиметр за миллиметром – будет развивать и выстраивать нашу идентичность, нашу память, искусство, спортивные достижения, литературу и язык", - написал Бородянский на странице в Facebook в понедельник.

Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Порошенко. Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.

Закон о языке был резко раскритикован украинской оппозицией и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.