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РИА Новости

Министр культуры Украины пообещал развивать украинскую идентичность и язык

10:11 14.10.2019
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CC BY 2.0 / U.S. Army/Spc. Joshua Leonard / Танцоры в традиционной украинской одежде исполняют гопак на церемонии открытия учений Rapid Trident 2014
Танцоры в традиционной украинской одежде исполняют гопак на церемонии открытия учений Rapid Trident 2014
CC BY 2.0 / U.S. Army/Spc. Joshua Leonard /
КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский поздравил военных с Днем защитника и пообещал развивать украинскую идентичность, искусство, литературу и язык.
Ранее День защитника отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника отечества.
"Обещаю, что министерство культуры, молодежи и спорта, которое я теперь возглавляю, ежедневно - миллиметр за миллиметром – будет развивать и выстраивать нашу идентичность, нашу память, искусство, спортивные достижения, литературу и язык", - написал Бородянский на странице в Facebook в понедельник.
Ранее на Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный Порошенко. Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.
Закон о языке был резко раскритикован украинской оппозицией и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
Президент Украины Владимир Зеленский
10 октября, 19:51РИА Новости
Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество
Согласно официальным данным переписи 2001 года, русский язык назвали родным 14,273 миллиона граждан Украины, или 29,6% населения страны. Согласно данным опроса, проведенного в 2004 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), русский язык использует дома 43-46 % населения Украины.
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Министерство культуры УкраиныПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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