В Совбезе оценили потенциал связанных с "Аль-Каидой"* боевиков в Идлибе

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Количество боевиков, связанных с "Аль-Каидой" (международная террористическая организация, запрещена в РФ) и действующих в сирийской провинции Идлиб, может достигать 36 тысяч человек, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

"Их потенциал, по оценкам экспертов, составляет до 36 тысяч боевиков, что позволяет группировкам активно противостоять сирийским правительственным силам", - отметил Коков. "Только за первую половину сентября они более 300 раз обстреливали позиции правительственных сил, в результате погибло более 150 военнослужащих", - добавил он.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.