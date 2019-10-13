В Совбезе оценили потенциал связанных с "Аль-Каидой"* боевиков в Идлибе

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Количество боевиков, связанных с "Аль-Каидой" (международная террористическая организация, запрещена в РФ) и действующих в сирийской провинции Идлиб, может достигать 36 тысяч человек, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
В Сирии международные террористические организации "Хейят Тахрир аш-Шам" и "Хуррас- ад-Дин", связанные с "Аль-Каидой" (также запрещенные в России), контролируют основную часть провинции Идлиб, напомнил Коков в интервью "Российской газете".
"Их потенциал, по оценкам экспертов, составляет до 36 тысяч боевиков, что позволяет группировкам активно противостоять сирийским правительственным силам", - отметил Коков. "Только за первую половину сентября они более 300 раз обстреливали позиции правительственных сил, в результате погибло более 150 военнослужащих", - добавил он.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.