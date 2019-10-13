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РИА Новости

СМИ: США и "Талибан" обсуждают пути возобновления мирных переговоров

17:39 13.10.2019 (обновлено: 17:40 13.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне
Здание Белого в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание Белого в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Представители США и радикального движения "Талибан" начали обсуждать пути возобновления переговоров об урегулировании ситуации в Афганистане, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным газеты, спецпредставитель США Залмай Халилзад в конце сентября встретился с дипломатами других стран в Нью-Йорке, а в начале октября провел встречу с представителями талибов в Пакистане. В ходе этих встреч обсуждались меры по укреплению доверия, которые могут включать возможный обмен заключенными или снижение уровня насилия.
По словам источников, обмен заключенными может привести к освобождению члена террористической группировки "Сети Хаккани" Анаса Хаккани. В обмен на это талибы могут отпустить двух профессоров Американского университета Афганистана из США и Австралии, которые были схвачены в 2016 году.
Отмечается, что госдепартамент США отказался давать изданию какие-либо комментарии относительно встречи Халилзада и талибов в Пакистане. Тем не менее, в ведомстве заявили, что поездку спецпредставителя США в Пакистан не следует рассматривать как начало мирного урегулирования в Афганистане.
Госсекретарь США Майк Помпео
18 сентября, 17:52РИА Новости
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В течение последних месяцев США вели переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. В начале сентября Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане, в течение следующих 135 дней. Однако президент США Дональд Трамп заявил об отмене мирных переговоров с "Талибаном" после того, как талибы взяли на себя ответственность за очередной теракт в Афганистане.
В начале октября делегация высокого уровня "Талибана" во главе с заместителем главы политического офиса талибов муллой Абдуллой Гани Барадаром прибыла в Исламабад для проведения переговоров с властями Пакистана. Как сообщили впоследствии СМИ, глава американской делегации на переговорах с талибами Залмай Халилзад также находился в Пакистане.
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ТалибанСШАВ мире
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