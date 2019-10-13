Осужденный за педофилию автор песни из "Джокера" не получит роялти

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Гарри Глиттер, отбывающий 16-летний тюремный срок за педофилию, не получит авторских отчислений за использование песни Rock n’ Roll Part 2 в фильме "Джокер", . Гарри Глиттер, отбывающий 16-летний тюремный срок за педофилию, не получит авторских отчислений за использование песни Rock n’ Roll Part 2 в фильме "Джокер", сообщает Screen Rant.

Музыкант более двадцати лет назад продал права на эту композицию, написанную в 1972 году в соавторстве с Майком Линдером, лондонскому лейблу Snapper Music.

Представитель этой компании, пожелавший остаться неизвестным, заверил: "Гарри Глиттер никаких денег за этот трек не получает. Мы не поддерживаем с ним никаких контактов".

Эта композиция привлекала внимание режиссеров задолго до появления "Джокера". Она звучала в фильме "Отрочество" и в сериале "Секс в большом городе". По словам представителя Snapper Music, студия ничего не делает для продвижения песни, люди обычно "сами за ней приходят".

В Америке права на Rock Rock n’ Roll Part 2 принадлежат Universal Music Publishing Group, которая представляет Глиттера, и BMG, которая представляет Линдера.

Сотрудник UMPG подтвердил, что "студия не платит Глиттеру никаких отчислений".