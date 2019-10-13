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РИА Новости
Культура

Осужденный за педофилию автор песни из "Джокера" не получит роялти

13:36 13.10.2019
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© 22 & Indiana Pictures (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© 22 & Indiana Pictures (2019)
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Гарри Глиттер, отбывающий 16-летний тюремный срок за педофилию, не получит авторских отчислений за использование песни Rock n’ Roll Part 2 в фильме "Джокер", сообщает Screen Rant.
Музыкант более двадцати лет назад продал права на эту композицию, написанную в 1972 году в соавторстве с Майком Линдером, лондонскому лейблу Snapper Music.
Представитель этой компании, пожелавший остаться неизвестным, заверил: "Гарри Глиттер никаких денег за этот трек не получает. Мы не поддерживаем с ним никаких контактов".
Эта композиция привлекала внимание режиссеров задолго до появления "Джокера". Она звучала в фильме "Отрочество" и в сериале "Секс в большом городе". По словам представителя Snapper Music, студия ничего не делает для продвижения песни, люди обычно "сами за ней приходят".
В Америке права на Rock Rock n’ Roll Part 2 принадлежат Universal Music Publishing Group, которая представляет Глиттера, и BMG, которая представляет Линдера.
Сотрудник UMPG подтвердил, что "студия не платит Глиттеру никаких отчислений".
Таким образом, можно не опасаться, что часть денег, вырученных от продажи билетов, будет перечислена осужденному автору. Песня звучит в фильме около двух минут, когда Хоакин Феникс в роли Джокера, танцуя, спускается по лестнице.
Джокер
8 октября, 13:30Культура
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КультураМузыкаКино и сериалыНовости культурыХоакин Феникс
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