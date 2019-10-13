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РИА Новости
Война в Сирии

Процесс политического урегулирования в Сирии будет сложным, считает Путин

12:48 13.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Процесс политического урегулирования в Сирии будет сложным, но он возможен, и возвращение беженцев к своим очагам позволяет рассчитывать на позитивные перспективы, заявил президент России Владимир Путин.
"Повторяю, это непростой будет процесс, сложный. Но, на мой взгляд, он возможен. И знаете, что меня заставляет думать в позитивном ключе? То, что на сегодняшний день многие возвращаются к своим родным очагам. Речь идет о тысячах людей", - заявил Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, говоря о перспективах политического урегулирования кризиса в Сирии.
Президент РФ Владимир Путин
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Сирийцы возвращаются в свои родные места и из-за границы, и с других территорий Сирии, отметил российский лидер. "Это верный признак того, что люди доверяют той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, доверяют гарантиям и государству, доверяют тем странам-гарантам, которые там присутствуют", - заметил он.
Президент упомянул, что очень позитивно и с большим доверием сирийцы относятся к присутствующим в стране российским военнослужащим.
"Военная полиция, которая несет там свою службу и делает это достойно, она у нас в значительной степени сформирована из выходцев с Северного Кавказа, они все исповедуют ислам. И местные жители - у меня есть конкретные примеры - просто идут к ним за защитой", - рассказал он.
"Мне это очень приятно отметить, но, конечно, в конечном итоге для того, чтобы ситуация стала стабильной и рассчитанной на длительную перспективу, люди должны договориться между собой. И всегда даже самый плохой мир лучше, чем хорошая война", - подчеркнул Путин.
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Отвечая на вопрос о том, можно ли надеяться на урегулирование в Сирии в условиях существующей нестабильности, обусловленной присутствием в стране сил других государств, он отметил: "Ну надеяться нужно, надежда умирает последней".
В продолжение российский лидер подчеркнул, что все, кто находится на территории Сирии нелегитимно, должны покинуть страну. Он пояснил, что это касается всех государств, и если будущее легитимное руководство САР не будет нуждаться в присутствии российских военных сил, они так же должны будут покинуть территорию страны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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