Процесс политического урегулирования в Сирии будет сложным, считает Путин

ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Процесс политического урегулирования в Сирии будет сложным, но он возможен, и возвращение беженцев к своим очагам позволяет рассчитывать на позитивные перспективы, заявил президент России Владимир Путин.

Al Arabiya , Sky Nеws Arabia и RT Arabic , говоря о перспективах политического урегулирования кризиса в Сирии. "Повторяю, это непростой будет процесс, сложный. Но, на мой взгляд, он возможен. И знаете, что меня заставляет думать в позитивном ключе? То, что на сегодняшний день многие возвращаются к своим родным очагам. Речь идет о тысячах людей", - заявил Путин в интервью телеканалам, говоря о перспективах политического урегулирования кризиса в Сирии.

Сирийцы возвращаются в свои родные места и из-за границы, и с других территорий Сирии, отметил российский лидер. "Это верный признак того, что люди доверяют той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, доверяют гарантиям и государству, доверяют тем странам-гарантам, которые там присутствуют", - заметил он.

Президент упомянул, что очень позитивно и с большим доверием сирийцы относятся к присутствующим в стране российским военнослужащим.

"Военная полиция, которая несет там свою службу и делает это достойно, она у нас в значительной степени сформирована из выходцев с Северного Кавказа, они все исповедуют ислам. И местные жители - у меня есть конкретные примеры - просто идут к ним за защитой", - рассказал он.

"Мне это очень приятно отметить, но, конечно, в конечном итоге для того, чтобы ситуация стала стабильной и рассчитанной на длительную перспективу, люди должны договориться между собой. И всегда даже самый плохой мир лучше, чем хорошая война", - подчеркнул Путин.

Отвечая на вопрос о том, можно ли надеяться на урегулирование в Сирии в условиях существующей нестабильности, обусловленной присутствием в стране сил других государств, он отметил: "Ну надеяться нужно, надежда умирает последней".

В продолжение российский лидер подчеркнул, что все, кто находится на территории Сирии нелегитимно, должны покинуть страну. Он пояснил, что это касается всех государств, и если будущее легитимное руководство САР не будет нуждаться в присутствии российских военных сил, они так же должны будут покинуть территорию страны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.