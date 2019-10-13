Страны на Ближнем Востоке хотят хороших отношений, заявил Путин

ДУБАЙ, 13 окт - РИА Новости. Россия исходит из того, что все страны ближневосточного региона хотят иметь хорошие отношения друг с другом, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что решать проблемы нужно посредством диалога, признавая законные интересы партнеров.
"Я исхожу из того, что все страны региона хотят иметь друг с другом хорошие отношения, никто же не стремится к конфронтации и, не дай бог, к каким-то столкновениям. Никто не стремится, я знаю, что и Саудовская Аравия, никто этого не хочет. И в Эмиратах никто этого не хочет", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.
По его словам, "если мы хотим позитивной повестки дня, то мы должны исходить из того, что мы признаем законные интересы наших партнеров".
"Понятно, что законно и что незаконно, где законные интересы, а где они переходят какие-то границы - это предмет, конечно, обсуждений. Но для того, чтобы понять друг друга, для того, чтобы разобраться в этих нюансах, тонкостях и проблемных вопросах, нужно вести диалог", - подчеркнул российский президент.