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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Святых не тронут": что ждет Киевскую лавру

12:59 12.10.2019 (обновлено: 17:42 12.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУспенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости, Алексей Михеев. Русская православная церковь вспоминает в субботу легендарных подвижников Киево-Печерской лавры, в их числе и основателя русского монашества преподобного Антония. Угрозы украинских националистов захватить обитель с мощами святых при новом президенте Владимире Зеленском внезапно прекратились. Сохраняется ли опасность для монастыря, по мнению духовенства и верующих, и чему сегодня могут научить людей киевские преподобные – в материале РИА Новости.

Пасха мертвых

Временем основания Киево-Печерского монастыря принято называть 1051 год, когда, по мнению большинства исследователей, преподобный Антоний поселился в одной из Варяжских пещер на берегу Днепра. Позднее к преподобному Антонию примкнул монах Феодосий. Оба святых считаются родоначальниками всего русского монашеского подвижничества. В Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской лавры почивают мощи 73 православных подвижников, а в Дальних (Феодосиевых) – 48 святых.
Вся Русская православная церковь, включая самоуправляемую в ее составе Украинскую церковь, празднует Собор преподобных отцов Киево-Печерских в Дальних пещерах 12 октября. Это угодники Божии, подвизавшиеся, в основном, в XIII–ХV веках. Их мощи пребывают в деревянных или металлических раках, а также "затворах" – древних погребальных нишах. В некоторых раках оставлены непокрытыми кисти рук святых, наглядно свидетельствующие о нетлении.
Согласно церковному преданию, однажды некий инок Дионисий, зайдя на Пасху в пещеры, возгласил: "Христос воскресе!" - И услышал в ответ из подземных закутков, где покоились святые мощи: "Воистину воскресе!" Позже и сам Дионисий упокоился в Ближних пещерах.
С тех пор Лавра пережила много. Одни из самых тяжелых испытаний выпали на конец XX века.
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве
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"Лихие девяностые"

Сразу после провозглашения Украиной независимости столкновения у лавры становятся обычным делом. Вооруженные прутьями и дубинками националисты с криками "Бей москалей!" кидаются на богомольных старушек и худощавых послушников в рясах. За верующих вступаются бойцы ОМОНа. Десятки раненых и только чудом ни одного погибшего. Но общими силами православную святыню все же удается отстоять. Однако конфликт переходит в "замороженную стадию". И в очередной раз он обостряется после прихода к власти президента Петра Порошенко в 2014 году.
В 2018 году наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел записывает обращение на Youtube, сообщая об угрозах захвата киевских святынь. "Сейчас звучат угрозы, что будут вновь захваты святынь, так называемых московских центров. Почему московских, а не Христовых? Разве у нас здесь Москва?" - говорит он, обращаясь к верующим.
На сайте Кабмина Украины появляются петиции с требованием отобрать лавру у канонической Украинской православной церкви (УПЦ). А вокруг монастыря все чаще дежурят вооруженные силовики.
Однако уже через год власть в стране меняется. На нового президента Владимира Зеленского возлагают много надежд: долгожданное перемирие на востоке Украины, выполнение "минских соглашений" и прекращение гонений на верующих канонической Церкви. Одновременно стихают и постоянные призывы "защитить колыбель русского христианства" в православных пабликах и группах в социальных сетях.
Что это – краткая передышка или начало "новых времен"?
Ликвидация пожара на территории Киево-Печерской лавры. 14 января 2019
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В Киево-Печерской лавре произошел пожар

Идеал святости

"Начнем с того, что украсть или куда-то еще деть Киево-Печерских святых нельзя. Это нелепость, поскольку для всех конфессий и религиозных структур в стране этот монастырь - святыня. Идут споры за владение лаврой, но украинские правовые органы стоят все же на стороне канонической Церкви. Вообще, ситуация такая: в один момент угроз стало больше, или они стали более агрессивными, а конкретных действий как раз меньше. Когда был Порошенко, который поддерживал создание ПЦУ, они могли рассчитывать на поддержку государства. А сейчас правительство Зеленского как минимум индифферентно к церковным спорам", - рассказывает клирик Могилев-Подольской епархии канонической Украинской церкви иеромонах Феодорит (Сеньчуков). Сегодня отец Феодорит живет в Москве, но часто бывает на Украине..
По его словам, какой-то катастрофы с "захватом лавры" сегодня ждать не стоит.
"Но если даже теоретически предположить подобное - ну, была же Почаевская лавра в руках у греко-католиков (второй по значимости после Киево-Печерского монастырь в стране с 1713 по 1831 год находился в руках у польских униатов – ред.)! И ничего, святость свою не потеряла", - отметил священнослужитель.
С Киевской лаврой иеромонаха связывает особая история – именно здесь он принял решение о своем постриге. И именно здесь подвизался преподобный Меркурий Постник, в день памяти которого родился отец Феодорит.
"Это мой самый любимый святой. Про него практически ничего не известно кроме того, что он был свят, всю жизнь прожил в одной келье с другим собратом, ни разу с ним не поссорился и даже лежат они вместе в одной раке. Дай Бог, чтобы мы все достигли такой святости, когда бы никто не сидел и не читал, что мы там сделали, а просто знали , что мы стали святыми", - улыбается батюшка.
Александр Усик
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Прогноз - положительный

В том, что с лаврой уже не случится ничего плохого, уверен и автор научных трудов о раскольнических движениях в украинском православии и.о. настоятеля храма Живоначальной Троицы на Алексеевской протоиерей Ростислав Ярема. "Сомневаюсь, что это произойдет. Надеюсь, что пресвятая Богородица, угодники Божии основатели обители преподобные Антоний и Феодосий не допустят поругания. Если они не допустили захвата лавры, когда у власти были Порошенко и его окружение, то сейчас этого тем более, надеюсь, не произойдет", - рассуждает священник.
Он верит, что рано или поздно для прихожан канонической Украинской церкви наступит "спокойная жизнь". И тоже вспоминает исторический период, когда греко-католикам удалось овладеть Почаевской лаврой. "Все прошло. Мы должны пережить этот период, и настанут спокойные времена, когда каждый сможет, как и раньше, приехать в Киев помолиться. Все наладится, и Киевская Русь будет процветать", - убежден отец Ростислав.
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Религия и мировоззрениеКиево-Печерская ЛавраВладимир ЗеленскийРоссияУкраина
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