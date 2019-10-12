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РИА Новости

Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых

11:33 12.10.2019
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© Фото : ТюмГУ/Денис ЗиновьевВ ТюмГУ открылась школа по почвенной зоологии и экологии
В ТюмГУ открылась школа по почвенной зоологии и экологии
© Фото : ТюмГУ/Денис Зиновьев
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Лауреатами премий правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых в 2019 году стали 25 соискателей, в том числе пять научных руководителей авторских коллективов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Присудить премии Правительства Российской Федерации 2019 года в области науки и техники для молодых ученых и присвоить почетное звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых (лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых - научного руководителя авторского коллектива)...", - говорится в сообщении.
В числе лауреатов премий - представители научных и образовательных организаций, организаций промышленности, в том числе пять докторов наук и 17 кандидатов наук. Среди авторов работ представители научных и образовательных организаций из Чеченской Республики, Приморского края, Московской и Томской областей.
Сообщается, что данная ежегодная премия была учреждена кабмином в 2005 году. Постановлением правительства от 31 августа 2019 года №1121 с 2020 года размер премий увеличен с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко
8 октября, 13:11РИА Новости
В России число молодых ученых выросло в 1,5 раза за десять лет
Премии присуждены, в частности, за работы по методам и системам интеллектуального управления роботами различного вида и назначения; комплексной системе обеспечения устойчивого жизненного цикла зданий и сооружений; форвакуумным плазменным электронным источникам для обработки и модификации диэлектрических материалов; комплексу средств, обеспечивающих подготовку к вылету и посадку самолётов авианосного базирования.
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Правительство РоссииРоссияРИА Наука
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