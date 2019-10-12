Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых

В ТюмГУ открылась школа по почвенной зоологии и экологии

© Фото : ТюмГУ/Денис Зиновьев В ТюмГУ открылась школа по почвенной зоологии и экологии

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Лауреатами премий правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых в 2019 году стали 25 соискателей, в том числе пять научных руководителей авторских коллективов, соответствующее распоряжение опубликовано на Лауреатами премий правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых в 2019 году стали 25 соискателей, в том числе пять научных руководителей авторских коллективов, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина

"Присудить премии Правительства Российской Федерации 2019 года в области науки и техники для молодых ученых и присвоить почетное звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых (лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых - научного руководителя авторского коллектива)...", - говорится в сообщении.

В числе лауреатов премий - представители научных и образовательных организаций, организаций промышленности, в том числе пять докторов наук и 17 кандидатов наук. Среди авторов работ представители научных и образовательных организаций из Чеченской Республики, Приморского края, Московской и Томской областей.

Сообщается, что данная ежегодная премия была учреждена кабмином в 2005 году. Постановлением правительства от 31 августа 2019 года №1121 с 2020 года размер премий увеличен с 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.