Помпео обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с Ле Дрианом

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Ранее в четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решительно осуждает операцию Турции в Сирии и призвал к ее скорейшему завершению.

"Обсудил с Жан-Ивом Ле Дрианом сегодня (в пятницу по местному времени, в субботу по времени мск - ред.) нашу общую обеспокоенность военным вторжением Турции на северо-восток Сирии. Благодарен за то, что Франция высказалась по этому вопросу. Франция является нашим сильным партнером по международной безопасности и мы продолжим работать вместе, чтобы противостоять глобальным угрозам", - написал госсекретарь в Twitter.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.

США и их союзники, в том числе Франция, с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.