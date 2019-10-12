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РИА Новости
Война в Сирии

Помпео обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с Ле Дрианом

02:33 12.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан . Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
Ранее в четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решительно осуждает операцию Турции в Сирии и призвал к ее скорейшему завершению.
"Обсудил с Жан-Ивом Ле Дрианом сегодня (в пятницу по местному времени, в субботу по времени мск - ред.) нашу общую обеспокоенность военным вторжением Турции на северо-восток Сирии. Благодарен за то, что Франция высказалась по этому вопросу. Франция является нашим сильным партнером по международной безопасности и мы продолжим работать вместе, чтобы противостоять глобальным угрозам", - написал госсекретарь в Twitter.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.
США и их союзники, в том числе Франция, с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииМайк ПомпеоЭммануэль МакронИсламское государствоМИД Франции‎СирияTwitterВ мире
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