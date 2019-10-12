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РИА Новости
Культура

Звезда оперной сцены Герзмава даст концерт в Большом зале консерватории

00:33 12.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКонцерт в Большом зале Московской консерватории
Концерт в Большом зале Московской консерватории
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Концерт в Большом зале Московской консерватории. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Оперная певица, народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава 12 октября в Большом зале Московской консерватории даст сольный концерт в рамках мирового тура, сообщили в пресс-службе проекта.
Кроме знаменитой певицы в этот вечер на сцену БЗК выйдет пианистка Екатерина Ганелина, известная своей музыкальностью, отменной техникой и умением справляться с репертуаром любой сложности. В программе – романсы и арии из опер русских и зарубежных композиторов.
С концертов в Москве и Санкт-Петербурге начнется мировой тур, в рамках которого Герзмава вместе с Ганелиной представят эту программу в Нью-Йорке, Торонто, Париже. Завершится тур выступлением в престижном лондонском зале Cadogan Hall 13 февраля 2020 года.
Сегодня Хибла Герзмава – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.
Большой зал Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
9 октября, 12:01Культура
Международный фестиваль ArsLonga открылся в Московской консерватории
Знакомство оперной певицы с пианисткой Екатериной Ганелиной состоялось еще в стенах Московской консерватории. Совместные концерты артисток проходят с большим успехом в России, США, Великобритании, Японии, Франции. Они записали несколько совместных компакт-дисков.
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КультураХибла ГерзмаваМоскваРоссияСША
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