ВС Турции отрицают обстрел американской базы в Сирии

АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Турецкие военные приняли меры, чтобы американский наблюдательный пункт на севере Сирии не пострадал в результате обстрела позиций курдских формирований около него, говорится в сообщении турецкого минобороны.

"С холмов, расположенных примерно в 1000 метрах к юго-западу от наблюдательного пункта США, по нашим пограничным постам к югу от Суруча был открыт минометный огонь. В рамках самообороны были обстреляны позиции террористов. Ни о каком обстреле наблюдательного пункта США речи не идет. До начала стрельбы были приняты все меры, чтобы не нанести ущерб американской базе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после сообщения американских военных обстрел с турецкой стороны был прекращен. "Совершенно исключено какое-либо нападение на американских военных", - информирует турецкое военное ведомство.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.