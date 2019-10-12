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РИА Новости
Война в Сирии

ВС Турции отрицают обстрел американской базы в Сирии

00:13 12.10.2019
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© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Timothy R. KosterАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Timothy R. Koster
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 12 окт - РИА Новости. Турецкие военные приняли меры, чтобы американский наблюдательный пункт на севере Сирии не пострадал в результате обстрела позиций курдских формирований около него, говорится в сообщении турецкого минобороны.
"С холмов, расположенных примерно в 1000 метрах к юго-западу от наблюдательного пункта США, по нашим пограничным постам к югу от Суруча был открыт минометный огонь. В рамках самообороны были обстреляны позиции террористов. Ни о каком обстреле наблюдательного пункта США речи не идет. До начала стрельбы были приняты все меры, чтобы не нанести ущерб американской базе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после сообщения американских военных обстрел с турецкой стороны был прекращен. "Совершенно исключено какое-либо нападение на американских военных", - информирует турецкое военное ведомство.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

* запрещенная в России террористическая организация.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииИсламское государствоСирияВ мире
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