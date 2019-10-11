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РИА Новости
Тверская область

Первые фрагменты памятника солдату доставят в Ржев в октябре

19:04 11.10.2019 (обновлено: 19:07 11.10.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПроект Ржевского мемориала Советскому солдату
Проект Ржевского мемориала Советскому солдату
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 11 окт - РИА Новости. Первые фрагменты бронзовой фигуры будут доставлены на место установки в Ржевском районе до конца этого месяца, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тверской области.
В настоящее время памятник уже наполовину отлит из бронзы на предприятии в Подмосковье. Двадцатипятиметровый монумент на стальном каркасе установят на десятиметровом насыпном кургане.
По словам собеседника агентства, монтаж продлится всю зиму и закончится в апреле.
В пятницу площадку Ржевского мемориала Советскому солдату посетил губернатор области Игорь Руденя.
Глава региона осмотрел строительную площадку, прилегающую территорию, где ведется благоустройство.
Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.
Григорий Рапота
25 сентября, 14:40Союзное государство
Рапота: создание Ржевского мемориала Советскому солдату идет по графику
На месте будущего мемориала полностью завершены монолитные работы, на стадии завершения – отсыпка кургана. Обустроены подпорные стенки, построена дорога вокруг кургана. Продолжается установка систем освещения, благоустройство территории, озеленение.
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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