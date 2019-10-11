Первые фрагменты памятника солдату доставят в Ржев в октябре

ТВЕРЬ, 11 окт - РИА Новости. Первые фрагменты бронзовой фигуры будут доставлены на место установки в Ржевском районе до конца этого месяца, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тверской области.

В настоящее время памятник уже наполовину отлит из бронзы на предприятии в Подмосковье. Двадцатипятиметровый монумент на стальном каркасе установят на десятиметровом насыпном кургане.

По словам собеседника агентства, монтаж продлится всю зиму и закончится в апреле.

В пятницу площадку Ржевского мемориала Советскому солдату посетил губернатор области Игорь Руденя.

Глава региона осмотрел строительную площадку, прилегающую территорию, где ведется благоустройство.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.