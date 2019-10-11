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РИА Новости
Война в Сирии

Представитель ООН обсудил в МИД восстановление сельского хозяйства Сирии

18:59 11.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин принял находящегося в России с визитом гендиректора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя, сообщил МИД РФ.
"Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества по отраслевым приоритетам мандата ФАО... В конкретном плане обсуждены параметры совместной работы в рамках реализации проекта по восстановлению сельскохозяйственного сектора Сирии", - сообщил МИД РФ.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииСергей ВершининФАОМИД РФСирияООНРоссияВ мире
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