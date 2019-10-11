Представитель ООН обсудил в МИД восстановление сельского хозяйства Сирии

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин принял находящегося в России с визитом гендиректора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя, сообщил МИД РФ.
"Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества по отраслевым приоритетам мандата ФАО... В конкретном плане обсуждены параметры совместной работы в рамках реализации проекта по восстановлению сельскохозяйственного сектора Сирии", - сообщил МИД РФ.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.