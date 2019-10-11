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РИА Новости

Президент МККК обсудил в МИД России ситуацию в "горячих точках"

18:55 11.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер
Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился в Москве с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером, сообщил МИД РФ.
"Вершинин и Маурер обсудили вопросы взаимодействия России и МККК. Особое внимание было уделено обстановке на юго-востоке Украины, ситуации в Сирии и Венесуэле, в том числе в контексте использования ежегодного добровольного взноса России в бюджет комитета", - сообщил МИД РФ.
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Ранее Маурер заявил в интервью РИА Новости, что МККК "очень доволен" своим сотрудничеством с Россией и ее поддержкой действий "Красного креста", в частности, помощи, которая организация оказывает "в Сирии и в некоторых других местах по всему миру". В то же время он выразил надежду на большую финансовую помощь из Москвы
Также во время встречи стороны обсудили подготовку к 33-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, которая пройдет в декабре в Женеве.
Президент МККК находится в РФ в связи с участием в семинаре SWIRMO-2019 по международным правилам, регламентирующим проведение военных операций. SWIRMO, ежегодно организуемый МККК, в России проходит впервые. В форуме участвуют 140 делегатов из 70 государств, а также представители четырех международных организаций.
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Сергей ВершининПетер МаурерМИД РФМеждународный комитет Красного КрестаРоссияВ мире
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