Президент МККК обсудил в МИД России ситуацию в "горячих точках"

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился в Москве с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером, сообщил МИД РФ.

"Вершинин и Маурер обсудили вопросы взаимодействия России и МККК. Особое внимание было уделено обстановке на юго-востоке Украины, ситуации в Сирии и Венесуэле, в том числе в контексте использования ежегодного добровольного взноса России в бюджет комитета", - сообщил МИД РФ.

Ранее Маурер заявил в интервью РИА Новости, что МККК "очень доволен" своим сотрудничеством с Россией и ее поддержкой действий "Красного креста", в частности, помощи, которая организация оказывает "в Сирии и в некоторых других местах по всему миру". В то же время он выразил надежду на большую финансовую помощь из Москвы

Также во время встречи стороны обсудили подготовку к 33-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца, которая пройдет в декабре в Женеве.