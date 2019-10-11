Россия и Белоруссия работают над предотвращением "чернобыльских" пожаров

ХОЙНИКИ, Гомельская область, 11 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. Пожары на территориях вблизи Чернобыльской АЭС представляют большую радиационную опасность, поэтому над системами их предотвращения на приграничных землях сегодня сообща работают службы и ведомства Белоруссии и России, в том числе, в рамках "чернобыльской программы" Союзного государства.

Систему автоматизированного отслеживания пожаров и радиационной безопасности в настоящее время разрабатывают в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике - 30-километровой зоне отчуждения на границе Белоруссии с Украиной. О ней журналистам двух стран, побывавшим в заповеднике в рамках пресс-тура, посвященного опыту Белоруссии по преодолению последствий чернобыльской аварии, рассказал замначальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС РБ Петр Николаенко.

"Пожар на зараженной территории переносит радионуклиды на более чистые земли. И одна из основных задач нашей организации – препятствовать вторичному распределению радионуклидов. На территории заповедника - больше 30 противопожарных вышек. В пожароопасный период на них дежурят наши сотрудники, наблюдая за состоянием территории. К концу года мы должны запустить систему автоматизированного отслеживания пожаров и радиационной безопасности. На вышках будет установлено по пять камер, одна из них - круговая. При подозрении на задымление, круговая камера приблизит точку и позволит определить, действительно ли это дым и в чем его причина", - сказал Николаенко.

"Картинку" с камер можно будет видеть онлайн. На каждой вышке также установят дозиметры для определения уровня загрязнения.

"В текущем году по линии МАГАТЭ мы закупаем мобильную лабораторию, чтобы радиационный фон по всей территории заповедника был под контролем в режиме онлайн", - добавил он.

В свою очередь, Союзное государство финансирует создание системы координации и комплекса мер по оперативному реагированию и предотвращению распространения огня.

"Реализация чернобыльской программы идет, в основном, на приграничных территориях – это Брянская и Гомельская области, то есть речь идет о контроле пожарной безопасности на зараженных территориях, об оперативном реагировании на возможные очаги возгорания. Целый комплекс мер разработан по предотвращению пожароопасных ситуаций. В частности, это увеличение площади минерализованных полос, противопожарных разрывов - с 12 до 20 метров, создание новых разрывов и барьеров шириной 20, 40 и 100 метров", - рассказал РИА Новости замглавы департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета СГ Денис Безруков.

В программу, финансируемую из бюджета СГ, входит также проект создания опытного образца высокопроходимого пожарного комплекса для ликвидации пожаров на территории с высокими уровнями радиоактивного загрязнения – это леса, торфяники, труднодоступные места, добавил Безруков.

В общей сложности, в течение четырех лет на программу запланировано выделить 992 миллиона российских рублей. План мероприятий в ее рамках разрабатывается на каждый год.