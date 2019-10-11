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РИА Новости
Союзное государство

Россия и Белоруссия работают над предотвращением "чернобыльских" пожаров

16:25 11.10.2019
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© РИА Новости / Карина ИвашкоПолесский государственный радиационно-экологический заповедник
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник
© РИА Новости / Карина Ивашко
ХОЙНИКИ, Гомельская область, 11 окт – РИА Новости, Карина Ивашко. Пожары на территориях вблизи Чернобыльской АЭС представляют большую радиационную опасность, поэтому над системами их предотвращения на приграничных землях сегодня сообща работают службы и ведомства Белоруссии и России, в том числе, в рамках "чернобыльской программы" Союзного государства.
Систему автоматизированного отслеживания пожаров и радиационной безопасности в настоящее время разрабатывают в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике - 30-километровой зоне отчуждения на границе Белоруссии с Украиной. О ней журналистам двух стран, побывавшим в заповеднике в рамках пресс-тура, посвященного опыту Белоруссии по преодолению последствий чернобыльской аварии, рассказал замначальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС РБ Петр Николаенко.

"Пожар на зараженной территории переносит радионуклиды на более чистые земли. И одна из основных задач нашей организации – препятствовать вторичному распределению радионуклидов. На территории заповедника - больше 30 противопожарных вышек. В пожароопасный период на них дежурят наши сотрудники, наблюдая за состоянием территории. К концу года мы должны запустить систему автоматизированного отслеживания пожаров и радиационной безопасности. На вышках будет установлено по пять камер, одна из них - круговая. При подозрении на задымление, круговая камера приблизит точку и позволит определить, действительно ли это дым и в чем его причина", - сказал Николаенко.

"Картинку" с камер можно будет видеть онлайн. На каждой вышке также установят дозиметры для определения уровня загрязнения.
"В текущем году по линии МАГАТЭ мы закупаем мобильную лабораторию, чтобы радиационный фон по всей территории заповедника был под контролем в режиме онлайн", - добавил он.
В свою очередь, Союзное государство финансирует создание системы координации и комплекса мер по оперативному реагированию и предотвращению распространения огня.
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник
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"Реализация чернобыльской программы идет, в основном, на приграничных территориях – это Брянская и Гомельская области, то есть речь идет о контроле пожарной безопасности на зараженных территориях, об оперативном реагировании на возможные очаги возгорания. Целый комплекс мер разработан по предотвращению пожароопасных ситуаций. В частности, это увеличение площади минерализованных полос, противопожарных разрывов - с 12 до 20 метров, создание новых разрывов и барьеров шириной 20, 40 и 100 метров", - рассказал РИА Новости замглавы департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета СГ Денис Безруков.
В программу, финансируемую из бюджета СГ, входит также проект создания опытного образца высокопроходимого пожарного комплекса для ликвидации пожаров на территории с высокими уровнями радиоактивного загрязнения – это леса, торфяники, труднодоступные места, добавил Безруков.
В общей сложности, в течение четырех лет на программу запланировано выделить 992 миллиона российских рублей. План мероприятий в ее рамках разрабатывается на каждый год.
© РИА Новости / Карина ИвашкоПолесский государственный радиационно-экологический заповедник
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник
© РИА Новости / Карина Ивашко
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник
"Этим занимаются семь госзаказчиков, в их числе - МЧС России и Белоруссии, Минприроды и Минсельхоз РФ, Россельхоз, Роспотребнадзор и Национальная академия наук РБ. Каждое ведомство работает по своему направлению. А вместе им необходимо реализовать комплекс совместных мер по обеспечению режима территорий с высокими уровнями радиоактивного загрязнения, защите населения, реабилитации этих земель и поэтапного вывода их из поставарийной ситуации. Если в общих чертах, ведомства собирают данные по зараженности территорий, об очагах загрязнения и степени его воздействия на здоровье людей. Эта информация используется потом в работе", - пояснил собеседник РИА Новости.
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