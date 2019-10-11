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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Епифаний заявил, что в ПЦУ входит 7 тысяч приходов

15:29 11.10.2019 (обновлено: 16:00 11.10.2019)
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Глава "новой церкви" Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина
Глава новой церкви Украины Епифаний во время интронизации в Софийском соборе Киева, Украина
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Глава неканонической "новой церкви" Украины Епифаний Думенко заявил в пятницу, что по состоянию на октябрь 2019 года к ней присоединились 7 тысяч приходов, 77 монастырей и 47 епархий.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
"Коротко о том, что мы в цифрах по состоянию на октябрь 2019: 7 тысяч приходов, 77 монастырей, 47 епархий - это Православная церковь Украина сегодня", - написал Епифаний в Facebook.
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При этом предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий в марте заявлял, что в "новую церковь" Украины на тот момент перешли только 42 прихода УПЦ, девять из них - без священников. Остальные 55 так называемых "добровольных переходов" характеризуется срезанием замков, избиением верующих и фактически являются захватами", отметил Онуфрий.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины (ПЦУ), это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЕпифаний ДуменкоКиевУкраинарелигия
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