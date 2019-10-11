Епифаний заявил, что в ПЦУ входит 7 тысяч приходов

КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Глава неканонической "новой церкви" Украины Епифаний Думенко заявил в пятницу, что по состоянию на октябрь 2019 года к ней присоединились 7 тысяч приходов, 77 монастырей и 47 епархий.

В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".

"Коротко о том, что мы в цифрах по состоянию на октябрь 2019: 7 тысяч приходов, 77 монастырей, 47 епархий - это Православная церковь Украина сегодня", - написал Епифаний в Facebook.

При этом предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий в марте заявлял, что в "новую церковь" Украины на тот момент перешли только 42 прихода УПЦ, девять из них - без священников. Остальные 55 так называемых "добровольных переходов" характеризуется срезанием замков, избиением верующих и фактически являются захватами", отметил Онуфрий.