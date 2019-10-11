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РИА Новости

Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара

15:12 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей КазакПодготовка к запуску ракеты
Подготовка к запуску ракеты
© РИА Новости / Сергей Казак
Подготовка к запуску ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США в скором времени могут принять на вооружение новую ракету средней дальности, предназначенную для поражения центров управления российскими стратегическими ядерными силами, заявил в пятницу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
"Надо ожидать в ближайшее время принятия на вооружение ракеты среднего радиуса действия по типу Pershing II ... Это так называемое оружие контрсилового потенциала. Предназначено для нанесения ударов по российским центрам управления стратегическими ядерными силами, чтобы лишить нашу страну возможности нанести ответный ядерный удар американцам", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Эксперт уточнил, что принятие на вооружение таких ракет и было главной целью, ради которой США вышли из договора РСМД. Сивков считает, что дальность полета новой ракеты будет составлять порядка трех тысяч километров, а точность - 10-30 метров.
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Константин СивковРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Штопаем новые ракеты, чтобы защитить свои кормушки. Наверно люди думают, что новым вооружением Путин их защищать собирается от Омереганцев
11 октября, 15:58
Дмитрий Горюнов
7101142
Нам давно нужно отказаться от доктрины ответного удара в пользу превентивного. И вся их стратегия рухнет. Они начнут истерику и панику поиска гарантий и т.д.
11 октября, 16:04
yyyu55 yu55
4400004
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