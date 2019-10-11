Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США в скором времени могут принять на вооружение новую ракету средней дальности, предназначенную для поражения центров управления российскими стратегическими ядерными силами, заявил в пятницу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
"Надо ожидать в ближайшее время принятия на вооружение ракеты среднего радиуса действия по типу Pershing II ... Это так называемое оружие контрсилового потенциала. Предназначено для нанесения ударов по российским центрам управления стратегическими ядерными силами, чтобы лишить нашу страну возможности нанести ответный ядерный удар американцам", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Эксперт уточнил, что принятие на вооружение таких ракет и было главной целью, ради которой США вышли из договора РСМД. Сивков считает, что дальность полета новой ракеты будет составлять порядка трех тысяч километров, а точность - 10-30 метров.