Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара

"Надо ожидать в ближайшее время принятия на вооружение ракеты среднего радиуса действия по типу Pershing II ... Это так называемое оружие контрсилового потенциала. Предназначено для нанесения ударов по российским центрам управления стратегическими ядерными силами, чтобы лишить нашу страну возможности нанести ответный ядерный удар американцам", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".