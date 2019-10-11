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РИА Новости
Теплоснабжение

В Рубцовске снизилось число порывов трубопроводов горячего водоснабжения

14:21 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ЕрмохинПрорыв трубы отопления. Архивное фото
Прорыв трубы отопления. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Прорыв трубы отопления. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Количество порывов трубопроводов горячего водоснабжения в Рубцовске Алтайского края в 2019 году снизилось на 40%, говорится в сообщении Сибирской генерирующей компании (СГК).
Рубцовск с 2019 года первым в России перешел на новую модель теплоснабжения. "Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Ранее в СГК отмечали, что готовность города перейти на тарифообразование по методу "альткотельной" стала условием старта масштабной модернизации теплоснабжения.
"На 40% снизилось количество повреждений трубопроводов горячего водоснабжения в 2019 году", - сообщается в инфографике компании.
В статистике, которую приводит СГК, приводится пример, что за девять месяцев 2017 года на сетях было обнаружено 717 повреждений, а в 2019 году - уже 429. Что касается трубопроводов отопления, то здесь компании удалось снизить повреждаемость почти на 10% - со 122 порывов до 111.
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"Все это благодаря тому, что мы копаем и меняем дырявые и ржавые трубы на новенькие, с надежным слоем пенополиминеральной теплоизоляции. Основную часть крупных ремонтов оставляем на лето. Тогда и проводим капитальную замену труб под ключ. В этом году мы поменяли почти три километра теплосетей на шести участках", - отмечает СГК.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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