В Рубцовске снизилось число порывов трубопроводов горячего водоснабжения

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Количество порывов трубопроводов горячего водоснабжения в Рубцовске Алтайского края в 2019 году снизилось на 40%, говорится в сообщении Сибирской генерирующей компании (СГК).

Рубцовск с 2019 года первым в России перешел на новую модель теплоснабжения. "Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Ранее в СГК отмечали, что готовность города перейти на тарифообразование по методу "альткотельной" стала условием старта масштабной модернизации теплоснабжения.

"На 40% снизилось количество повреждений трубопроводов горячего водоснабжения в 2019 году", - сообщается в инфографике компании.

В статистике, которую приводит СГК, приводится пример, что за девять месяцев 2017 года на сетях было обнаружено 717 повреждений, а в 2019 году - уже 429. Что касается трубопроводов отопления, то здесь компании удалось снизить повреждаемость почти на 10% - со 122 порывов до 111.

"Все это благодаря тому, что мы копаем и меняем дырявые и ржавые трубы на новенькие, с надежным слоем пенополиминеральной теплоизоляции. Основную часть крупных ремонтов оставляем на лето. Тогда и проводим капитальную замену труб под ключ. В этом году мы поменяли почти три километра теплосетей на шести участках", - отмечает СГК.