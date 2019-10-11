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РИА Новости
Война в Сирии

Около посольства Турции в Киеве произошла потасовка

14:10 11.10.2019
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CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев
CC0 / Artem_Apukhtin /
КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Потасовка произошла около посольства Турции в Киеве во время акции против военной операции на севере Сирии, сообщает в пятницу сайт "Громадське" со ссылкой на одну из организаторов акции Наталью Луньо.
По словам Луньо, несколько десятков человек пришли на акцию к зданию посольства Турции, чтобы выразить протест против операции в Сирии.
"Мы требуем от Турции прекратить вторжение в северную Сирию. Мы требуем, чтобы Турция прекратила войну, в которой якобы борется с террористами. Мы требуем прекратить уничтожение курдов", — цитирует Луньо сайт.
По ее словам, во время акции несколько человек вышли с территории посольства и напали на митингующих. Одну из протестующих ударил в лицо человек, который потом забежал на территорию посольства. Пока неизвестно, являются ли эти люди представителями посольства или они просто находятся на его территории.
На место происшествия прибыли полицейские.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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