Около посольства Турции в Киеве произошла потасовка

КИЕВ, 11 окт - РИА Новости. Потасовка произошла около посольства Турции в Киеве во время акции против военной операции на севере Сирии, сообщает в пятницу сайт " Потасовка произошла около посольства Турции в Киеве во время акции против военной операции на севере Сирии, сообщает в пятницу сайт " Громадське " со ссылкой на одну из организаторов акции Наталью Луньо.

По словам Луньо, несколько десятков человек пришли на акцию к зданию посольства Турции, чтобы выразить протест против операции в Сирии.

"Мы требуем от Турции прекратить вторжение в северную Сирию. Мы требуем, чтобы Турция прекратила войну, в которой якобы борется с террористами. Мы требуем прекратить уничтожение курдов", — цитирует Луньо сайт.

По ее словам, во время акции несколько человек вышли с территории посольства и напали на митингующих. Одну из протестующих ударил в лицо человек, который потом забежал на территорию посольства. Пока неизвестно, являются ли эти люди представителями посольства или они просто находятся на его территории.

На место происшествия прибыли полицейские.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.