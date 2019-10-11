Эногастрономический фестиваль пройдет в Ростовской области 12 октября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Первый Ростовский областной эногастрономический фестиваль "Долина Дона" состоится в парке "Левобережный" в Ростове-на-Дону в субботу, сообщает правительство региона.

В Ростовской области культивируются классические автохтонные сорта винограда. В данной отрасли работают около 20 хозяйств. По итогам первого полугодия 2019 года, рост объемов производства винодельческой продукции региона составил 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В фестивале примут участие представители органов исполнительной власти области, производители донской винодельческой продукции, фермерские хозяйства, энологи, ведущие рестораны, представители виноторгового, туристического бизнеса, научной сферы, гурманы и просто ценители качественной продукции", - говорится в сообщении.

Гости фестиваля смогут посетить гастрономическую площадку, где можно попробовать кулинарные шедевры, научиться их готовить под руководством лучших поваров, продегустировать вина, приобрести вкусные и полезные продукты.

Кроме того, в рамках фестиваля будет организована деловая программа, посвященная обсуждению, в частности, разработок в АПК, истории казачьего виноделия, развития туризма.