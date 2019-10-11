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РИА Новости
Ростовская область

Эногастрономический фестиваль пройдет в Ростовской области 12 октября

14:07 11.10.2019 (обновлено: 14:12 11.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в фотобанкПроизводство вина в Ростовской области
Производство вина в Ростовской области
© РИА Новости / Александр Поготов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Первый Ростовский областной эногастрономический фестиваль "Долина Дона" состоится в парке "Левобережный" в Ростове-на-Дону в субботу, сообщает правительство региона.
В Ростовской области культивируются классические автохтонные сорта винограда. В данной отрасли работают около 20 хозяйств. По итогам первого полугодия 2019 года, рост объемов производства винодельческой продукции региона составил 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"В фестивале примут участие представители органов исполнительной власти области, производители донской винодельческой продукции, фермерские хозяйства, энологи, ведущие рестораны, представители виноторгового, туристического бизнеса, научной сферы, гурманы и просто ценители качественной продукции", - говорится в сообщении.
Гости фестиваля смогут посетить гастрономическую площадку, где можно попробовать кулинарные шедевры, научиться их готовить под руководством лучших поваров, продегустировать вина, приобрести вкусные и полезные продукты.
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Кроме того, в рамках фестиваля будет организована деловая программа, посвященная обсуждению, в частности, разработок в АПК, истории казачьего виноделия, развития туризма.
Развитию туристической отрасли в целом в регионе уделяется особое значение. Так, в марте текущего года по поручению губернатора Василия Голубева в Ростовской области было учреждено агентство по развитию туризма, задачей которого является повышение туристической привлекательности региона.
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