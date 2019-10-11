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РИА Новости

Китай осудил таиландского политика за встречу с активистом из Гонконга

14:04 11.10.2019
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© РИА Новости / Томми Янг / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
© РИА Новости / Томми Янг
Перейти в фотобанк
БАНГКОК, 11 окт – РИА Новости. Посольство КНР в Таиланде опубликовало на своем аккаунте в социальной сети Facebook на тайском языке заявление с критикой в адрес лидера одной из основных оппозиционных партий Таиланда, встретившегося с одним из лидеров гонконгских протестов Джошуа Вонгом.
Ранее Вонг опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он изображен вместе с лидером таиландской Партии нового будущего, второй по величине оппозиционной партии Таиланда, Тханатхоном Чунрунгрыангкитом во время семинара, посвященного гонконгским протестам.
"Таиландский политик связался с группой лиц, которые желают независимости Гонконга от Китая. Это в высшей степени неправильный и безответственный поступок", - говорится в заявлении посольства КНР. Посольство надеется на то, что "до этого политика доведут информацию о реальных проблемах Гонконга", и что он в дальнейшем будет "проявлять осторожность и действовать в интересах укрепления отношений между Таиландом и Китаем".
Тханатхон Чунрунгрыангкит – один из самых популярных современных политиков Таиланда по результатам выборов 2019 года. Созданная им Партия нового будущего занимает почти четверть парламентских мест и контролирует чуть меньше половины мандатов оппозиционного блока, отстающего от правящей коалиции по количеству депутатов всего на несколько мандатов.
Джошуа Вонг является одним из идеологов и лидеров проходящих в Гонконге протестов против нового экстрадиционного законодательства, по мнению гонконгской оппозиции ограничивающего самостоятельность территории по отношению к КНР.
Акция протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
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