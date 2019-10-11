Китай осудил таиландского политика за встречу с активистом из Гонконга

БАНГКОК, 11 окт – РИА Новости. Посольство КНР в Таиланде опубликовало на своем аккаунте в социальной сети Facebook на тайском языке заявление с критикой в адрес лидера одной из основных оппозиционных партий Таиланда, встретившегося с одним из лидеров гонконгских протестов Джошуа Вонгом.
Ранее Вонг опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой он изображен вместе с лидером таиландской Партии нового будущего, второй по величине оппозиционной партии Таиланда, Тханатхоном Чунрунгрыангкитом во время семинара, посвященного гонконгским протестам.
"Таиландский политик связался с группой лиц, которые желают независимости Гонконга от Китая. Это в высшей степени неправильный и безответственный поступок", - говорится в заявлении посольства КНР. Посольство надеется на то, что "до этого политика доведут информацию о реальных проблемах Гонконга", и что он в дальнейшем будет "проявлять осторожность и действовать в интересах укрепления отношений между Таиландом и Китаем".
Тханатхон Чунрунгрыангкит – один из самых популярных современных политиков Таиланда по результатам выборов 2019 года. Созданная им Партия нового будущего занимает почти четверть парламентских мест и контролирует чуть меньше половины мандатов оппозиционного блока, отстающего от правящей коалиции по количеству депутатов всего на несколько мандатов.
Джошуа Вонг является одним из идеологов и лидеров проходящих в Гонконге протестов против нового экстрадиционного законодательства, по мнению гонконгской оппозиции ограничивающего самостоятельность территории по отношению к КНР.