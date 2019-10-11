Китай осудил таиландского политика за встречу с активистом из Гонконга

"Таиландский политик связался с группой лиц, которые желают независимости Гонконга от Китая. Это в высшей степени неправильный и безответственный поступок", - говорится в заявлении посольства КНР. Посольство надеется на то, что "до этого политика доведут информацию о реальных проблемах Гонконга", и что он в дальнейшем будет "проявлять осторожность и действовать в интересах укрепления отношений между Таиландом и Китаем".