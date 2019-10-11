Круглый стол по итогам визита Президента РФ В. Путина в КСА и ОАЭ

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15 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол по итогам государственного визита Президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.