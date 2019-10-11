Круглый стол по итогам визита Президента РФ В. Путина в КСА и ОАЭ

Участники:
- член Комитета ГД РФ по международным делам Расул БОТАШЕВ;
- помощник заместителя председателя Совета Федерации РФ, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;
- заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр КУЗНЕЦОВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ.
14-15 октября Президент России посетит с государственными визитами Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Планируются подписание ряда соглашений в различных областях - от энергетики до культуры. Также на повестке - вопросы международной политики, и прежде всего, урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и укрепление безопасности в регионе.
Может ли Россия выступить в роли посредника между Саудовской Аравией и Ираном и помочь этим наиболее влиятельным странам региона перейти от конфронтации к сотрудничеству? Есть ли надежда, что Москве удастся использовать свой возросший вес на Ближнем Востоке для прекращения войны в Йемене? Насколько важен визит в плане установления более тесных отношений с КСА и ОАЭ и содействия укреплению безопасности в регионе?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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- член Комитета ГД РФ по международным делам Расул БОТАШЕВ;
- помощник заместителя председателя Совета Федерации РФ, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;
- заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр КУЗНЕЦОВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ.
14-15 октября Президент России посетит с государственными визитами Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Планируются подписание ряда соглашений в различных областях - от энергетики до культуры. Также на повестке - вопросы международной политики, и прежде всего, урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и укрепление безопасности в регионе.
Может ли Россия выступить в роли посредника между Саудовской Аравией и Ираном и помочь этим наиболее влиятельным странам региона перейти от конфронтации к сотрудничеству? Есть ли надежда, что Москве удастся использовать свой возросший вес на Ближнем Востоке для прекращения войны в Йемене? Насколько важен визит в плане установления более тесных отношений с КСА и ОАЭ и содействия укреплению безопасности в регионе?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/