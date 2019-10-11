Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T14:00Z
https://ria.ru/20191011/1559674070.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Круглый стол по итогам визита Президента РФ В. Путина в КСА и ОАЭ

14:00 11.10.2019
9
15 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол по итогам государственного визита Президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Участники:
- член Комитета ГД РФ по международным делам Расул БОТАШЕВ;
- помощник заместителя председателя Совета Федерации РФ, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей БАКЛАНОВ;
- заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр КУЗНЕЦОВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ.

14-15 октября Президент России посетит с государственными визитами Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Планируются подписание ряда соглашений в различных областях - от энергетики до культуры. Также на повестке - вопросы международной политики, и прежде всего, урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и укрепление безопасности в регионе.
Может ли Россия выступить в роли посредника между Саудовской Аравией и Ираном и помочь этим наиболее влиятельным странам региона перейти от конфронтации к сотрудничеству? Есть ли надежда, что Москве удастся использовать свой возросший вес на Ближнем Востоке для прекращения войны в Йемене? Насколько важен визит в плане установления более тесных отношений с КСА и ОАЭ и содействия укреплению безопасности в регионе?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Вячеслав Володин
В Госдуме планируют подготовить проект о перераспределении долгов регионов
РИА
Новости
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
В Ростовской области создали фонд для защиты дольщиков
Чебоксары
В Чувашии впервые проходит IV спартакиада "Кадеты Приволжья-2019"
Здание Министерства иностранных дел РФ
Источник в МИД рассказал о порядке встреч представителей власти за рубежом
Лента
новостей
Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств
Путин призвал страны СНГ подумать о формировании единого финансового рынка
Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ
Медведев призвал кураторов регионов перейти к их практической поддержке
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов попросил Путина поддержать проведение конкурса "Цифровой прорыв"
Робот Promobot V.4 на выставке технологического развития в рамках международного форума Технопром-2019 в Новосибирске
В России отметили необходимость создания этических норм работы с ИИ
Ольга Бузова и Полина Гагарина
Гагарина и Бузова одновременно выпустили треки про несчастную любовь
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала, как будет выглядеть финансовый рынок в 2035 году
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ
В Кремле прокомментировали идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 6 сентября 2019
Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
Косачев прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
Лента новостейМолния