Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 70,73 рубля

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 57,03 копейки - до 70,7296 рубля, курс доллара уменьшился на 51,79 копейки - до 64,2237 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 54,14 копейки, составив 67,1514 рубля.