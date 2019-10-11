Темрезов: в КЧР стартовали Дни Москвы

ЧЕРКЕССК, 11 окт – РИА Новости. Дни Москвы стартовали в Карачаево-Черкесии, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.
По словам Темрезова, мероприятия в рамках Дней Москвы в КЧР важны с точки зрения межрегиональных отношений.
"Сегодня наша республика является одними из самых крупных поставщиков овощей и питьевой воды в Москву. Будем развивать это направление путем организации выездных ярмарок в Москве с товарами из Карачаево-Черкесии", - отметил глава КЧР.
При этом Темрезов отметил, что республика готова задействовать весь туристско-рекреационный потенциал для организации отдыха жителей столицы.
На открытии Дней Москвы состоялось вручение туристических путевок победителям онлайн-конкурса "Моя Москва", гала-концерт профессиональных коллективов Москвы. Запланированы круглые столы, знакомство гостей республики с природными, архитектурными и культурными достопримечательностями, мастер-классы.