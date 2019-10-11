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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Темрезов: в КЧР стартовали Дни Москвы

13:19 11.10.2019 (обновлено: 13:30 11.10.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧРТемрезов: в КЧР стартовали Дни Москвы
Темрезов: в КЧР стартовали Дни Москвы
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧР
ЧЕРКЕССК, 11 окт – РИА Новости. Дни Москвы стартовали в Карачаево-Черкесии, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.
По словам Темрезова, мероприятия в рамках Дней Москвы в КЧР важны с точки зрения межрегиональных отношений.

"Сегодня наша республика является одними из самых крупных поставщиков овощей и питьевой воды в Москву. Будем развивать это направление путем организации выездных ярмарок в Москве с товарами из Карачаево-Черкесии", - отметил глава КЧР.

При этом Темрезов отметил, что республика готова задействовать весь туристско-рекреационный потенциал для организации отдыха жителей столицы.
На открытии Дней Москвы состоялось вручение туристических путевок победителям онлайн-конкурса "Моя Москва", гала-концерт профессиональных коллективов Москвы. Запланированы круглые столы, знакомство гостей республики с природными, архитектурными и культурными достопримечательностями, мастер-классы.
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Карачаево-Черкесская республикаРашид ТемрезовКарачаево-ЧеркесияОбщество
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