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РИА Новости

Житель Твери ответит в суде за растление семи мальчиков

11:34 11.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Житель Твери предстанет перед судом по обвинению в серии преступлений сексуального характера, совершенных за два года в отношении семерых мальчиков, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ, ч. 2 ст. 134 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (развратные действия сексуального характера в отношении двух и более лиц, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении.
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Как отмечает следствие, раскрытие преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс, представляло особую сложность. На первоначальном этапе следствие располагало лишь незначительными данными о подозреваемом. Проверялись десятки мужчин, в результате была установлена причастность к совершению преступления жителя города Твери, его задержали.
"Следствием установлено, что в период с 2017 года по январь 2019 года обвиняемый, знакомился с мальчиками в возрасте от 11 до 15 лет, катал их на своем автомобиле, совершал в отношении них развратные действия сексуального характера, мужеложство, насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, по уголовному делу в качестве потерпевших проходят семь несовершеннолетних.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - информирует следствие.
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