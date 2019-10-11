Житель Твери ответит в суде за растление семи мальчиков

ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Житель Твери предстанет перед судом по обвинению в серии преступлений сексуального характера, совершенных за два года в отношении семерых мальчиков, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ, ч. 2 ст. 134 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (развратные действия сексуального характера в отношении двух и более лиц, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", - говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, раскрытие преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс, представляло особую сложность. На первоначальном этапе следствие располагало лишь незначительными данными о подозреваемом. Проверялись десятки мужчин, в результате была установлена причастность к совершению преступления жителя города Твери, его задержали.

"Следствием установлено, что в период с 2017 года по январь 2019 года обвиняемый, знакомился с мальчиками в возрасте от 11 до 15 лет, катал их на своем автомобиле, совершал в отношении них развратные действия сексуального характера, мужеложство, насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

По данным следствия, по уголовному делу в качестве потерпевших проходят семь несовершеннолетних.