В ЛНР призвали Киев не "размывать договоренности"

"Зеленскому нужно перестать жонглировать терминами и размывать договоренности. Украина должна четко и последовательно выполнять Минские соглашения и предпринять шаги, закреплённые в Минских соглашениях. В комплексе мер нет понятия "автономия", там есть "особый статус" и там есть четкие характеристики этого статуса: амнистия для жителей, Народная милиция, языковая автономия, особый экономический режим, трансграничное сотрудничество с Российской Федерацией, согласованное назначение прокуроров и судей", - сообщил Мирошник РИА Новости.

Он уточнил, что эти все обязательства взял на себя официальный Киев и закрепил в существующем законе "Об особом статусе". "Наиболее простой и приемлемый путь - это внести изменения в этот закон в рамках "формулы Штайнмайера", согласовать с представителями республик и проголосовать в Раде. Зеленский уже заявил, что Украина будет выполнять Минские соглашения. Значит нужно их выполнять, а не уходить в нелепые трактовки", - сказал Мирошник.