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РИА Новости

В ЛНР призвали Киев не "размывать договоренности"

11:13 11.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 11 окт - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах в Минске Родион Мирошник призвал Киев четко соблюдать минские соглашения, а не "размывать договоренности", рассуждая об особом статусе Донбасса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса не будет предусмотрена автономия для региона.
"Зеленскому нужно перестать жонглировать терминами и размывать договоренности. Украина должна четко и последовательно выполнять Минские соглашения и предпринять шаги, закреплённые в Минских соглашениях. В комплексе мер нет понятия "автономия", там есть "особый статус" и там есть четкие характеристики этого статуса: амнистия для жителей, Народная милиция, языковая автономия, особый экономический режим, трансграничное сотрудничество с Российской Федерацией, согласованное назначение прокуроров и судей", - сообщил Мирошник РИА Новости.
Он уточнил, что эти все обязательства взял на себя официальный Киев и закрепил в существующем законе "Об особом статусе". "Наиболее простой и приемлемый путь - это внести изменения в этот закон в рамках "формулы Штайнмайера", согласовать с представителями республик и проголосовать в Раде. Зеленский уже заявил, что Украина будет выполнять Минские соглашения. Значит нужно их выполнять, а не уходить в нелепые трактовки", - сказал Мирошник.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 21:08РИА Новости
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Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
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