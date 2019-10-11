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РИА Новости

В Екатеринбурге возбудили дело об угоне против обвиняемого в массовом ДТП

11:09 11.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Обвиняемый в аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга Владимир Васильев стал фигурантом уголовного дела об угоне иномарки, на которой было совершено ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Ранним утром 4 августа водитель автомашины Kia Rio двигался по улице Малышева в сторону Московской и, не справившись с управлением, допустил касательное столкновение с автомобилем SsangYong, после чего врезался в Lada Priora, которая стояла на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара автомобиль Lada отбросило в Toyota Avensis, а его - в Volkswagen Polo. Два человека из отечественной легковушки погибли, еще трое, включая водителя и пассажира Kia, были доставлены в больницу. Верх-Исетский районный суд 14 августа арестовал Васильева до 4 октября, позже ему продлили срок ареста до 12 февраля 2020 года.
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7 октября, 19:29Радио Sputnik
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"Дознание полиции возбуждало (уголовное дело по статье) "Угон авто" еще в начале августа. Этот состав преступления вместе с основным делом нам передан в одно производство", – сказал собеседник агентства.
Ранее отделение пропаганды городского ГИБДД сообщало, что Kia Rio, на которой произошла авария, была угнана. Позже руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых уточнил РИА Новости, что факт угона легкового автомобиля не нашел своего подтверждения.
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ГИБДД МВД РФСледственный комитет РФЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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