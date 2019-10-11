В Екатеринбурге возбудили дело об угоне против обвиняемого в массовом ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Обвиняемый в аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга Владимир Васильев стал фигурантом уголовного дела об угоне иномарки, на которой было совершено ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Ранним утром 4 августа водитель автомашины Kia Rio двигался по улице Малышева в сторону Московской и, не справившись с управлением, допустил касательное столкновение с автомобилем SsangYong, после чего врезался в Lada Priora, которая стояла на перекрестке на красный сигнал светофора. От удара автомобиль Lada отбросило в Toyota Avensis, а его - в Volkswagen Polo. Два человека из отечественной легковушки погибли, еще трое, включая водителя и пассажира Kia, были доставлены в больницу. Верх-Исетский районный суд 14 августа арестовал Васильева до 4 октября, позже ему продлили срок ареста до 12 февраля 2020 года.