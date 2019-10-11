В Белгороде завели дело после обнаружения тела младенца у мусорного бака

ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Дело об убийстве матерью новорожденного ребенка возбуждено после обнаружения тела младенца у мусорного бака в Белгороде, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

Тело новорожденного мальчика было обнаружено утром 10 октября около мусорного бака в районе дома № 6 по улице Садовой. По данному факту СК начал доследственную проверку.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного в городе Белгород по признакам преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"По версии следствия, неустановленная женщина 10 октября 2019 года родила доношенного жизнеспособного мальчика. Спустя несколько минут после рождения ребенка выбросили возле мусорного бака около дома №6 по улице Садовой в областном центре. Причиной смерти новорожденного стала асфиксия", - сообщает следствие.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.