Тюменские аграрии намолотили свыше 1,5 млн тонн зерна

ТЮМЕНЬ, 11 окт – РИА Новости. Уборочная кампания завершена в шести районах Тюменской области. Обмолочены зерновые и зернобобовые культуры на 95% площадей, урожай превысил 1,5 миллиона тонн зерна, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Средняя урожайность составила 24,7 центнеров с гектара. Самая высокая урожайность при этом у сельхозпроизводителей Заводоуковского городского округа — 34 центнера с гектара", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что первыми в регионе завершили работы аграрии Сорокинского района. Они обмолотили зерновые и зернобобовые культуры на площади 23 тысячи гектар, что составляет 100 % от плана. Валовой сбор составил 42 тысячи тонн при урожайности 18 центнер с гектара.
"Уже сейчас можно говорить о том, что область полностью обеспечит себя хлебом, семенами и кормами. Учитывая более высокую, чем в прошлом году, урожайность, это серьезная заявка на получение весомого урожая. Тюменцы всегда поставляли качественную продовольственную пшеницу для нужд страны. Уверен, так будет и в этом году", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.