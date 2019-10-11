Тюменские аграрии намолотили свыше 1,5 млн тонн зерна

Он добавил, что первыми в регионе завершили работы аграрии Сорокинского района. Они обмолотили зерновые и зернобобовые культуры на площади 23 тысячи гектар, что составляет 100 % от плана. Валовой сбор составил 42 тысячи тонн при урожайности 18 центнер с гектара.

"Уже сейчас можно говорить о том, что область полностью обеспечит себя хлебом, семенами и кормами. Учитывая более высокую, чем в прошлом году, урожайность, это серьезная заявка на получение весомого урожая. Тюменцы всегда поставляли качественную продовольственную пшеницу для нужд страны. Уверен, так будет и в этом году", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.