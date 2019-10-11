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РИА Новости

На Урале ищут подозреваемого в убийстве 30 пенсионерок в 2011-2012 годах

08:54 11.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Продолжается поиск мужчины, подозреваемого в убийстве более 30 женщин пенсионного возраста, сообщается на сайте СК РФ по Свердловской области.
Неизвестный мужчина в 2011-2012 годах убил более 30 пожилых женщин. Преступления совершались на территории республики Татарстан, Приволжского и Уральского федеральных округов.
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"Во всех случаях жертвами преступления были одиноко проживающие в домах–"хрущевках" женщины возрастом от 75 до 90 лет. Преступник, используя их доверие, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил их удавкой, например, поясом от халата потерпевшей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мотивы преступника до сих пор не раскрыты, кража имущества жертв приоритетным для него не являлась.
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Следователи установили психолого-криминалистические качества предполагаемого убийцы. По версии правоохранителей, это мужчина среднего роста (около 175 см) в возрасте от 20 до 35 лет, худощавый, с невыразительной внешностью, но физически развит. С невысоким социальным статусом и материальным положением. Имеет криминальное прошлое, среднее образование и воспитывался в неполной семье или рос без родителей.
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Кроме этого, благодаря показаниям одного из свидетелей составлен фоторобот подозреваемого, совпадающий с данными с камеры наблюдения, установленной у подъезда одной из жертв.
За информацию о человеке, совершившем эти убийства, объявлено вознаграждение в 3 миллиона рублей.
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