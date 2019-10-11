Запуск грузового корабля Cygnus на МКС отложен до второго ноября

ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Запуск грузового космического корабля Cygnus к Международной космической станции (МКС) состоится не раньше 2 ноября, сообщило НАСА в четверг.

Запуск принадлежащего Northrop Grumman грузовика к МКС ранее планировался на 21 октября. В соответствии с новым графиком, старт корабля на ракете-носителе Antares с космодрома Валлопс в Виргинии состоится не раньше 16.59 мск 2 ноября.

Для Cygnus это станет 12-й миссией на МКС по контракту с НАСА.