Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T01:45Z
https://ria.ru/20191011/1559652768.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155140/68/1551406890_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_f1c33925734539ad9b48768b4d092931.jpg
РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Запуск грузового корабля Cygnus на МКС отложен до второго ноября

01:45 11.10.2019
141
© Фото : Twitter/Anne McClainАмериканский грузовой корабль Cygnus
Американский грузовой корабль Cygnus
© Фото : Twitter/Anne McClain
Американский грузовой корабль Cygnus. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Запуск грузового космического корабля Cygnus к Международной космической станции (МКС) состоится не раньше 2 ноября, сообщило НАСА в четверг.
Запуск принадлежащего Northrop Grumman грузовика к МКС ранее планировался на 21 октября. В соответствии с новым графиком, старт корабля на ракете-носителе Antares с космодрома Валлопс в Виргинии состоится не раньше 16.59 мск 2 ноября.
Для Cygnus это станет 12-й миссией на МКС по контракту с НАСА.
Как сообщает портал Space.com со ссылкой на представителя американского космического ведомства, задержка "отвечает интересам запланированного на конец октября отбытия со станции японского грузового корабля HTV-8 и другой активности на МКС".
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
01:28Хочу стать космонавтом
НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году
010000
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаCygnusНАСА
Рекомендуем
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
НАСА надеется возобновить пилотируемые полеты в 2020 году
РИА
Новости
Глава НАСА Д. Брайденстайн
НАСА продолжит сотрудничать с Россией для доступа астронавтов на МКС
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1
Первый пуск ракеты "Союз-2" с экипажем МКС могут отложить на три недели
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен
Помощник Трампа сократит Совет по нацбезопасности на треть
Лента
новостей
Выход в открытый космос
На борту МКС откроют первую российскую научную лабораторию
Макеты ракет-носителей Союз, Протон-М и Ангара
Ракета "Ангара" выведет три спутника связи "Экспресс-АМУ" вместо "Протона"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Турция еще не перешла черту для введения санкций США, заявили в госдепе
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков указал на ошибку Зеленского в сравнении Донбасса с Приднестровьем
Здание Госдепартамента США
В госдепе прокомментировали планы ВС Турции по операции в Сирии
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Совместное предприятие PDVSA и Chevron возобновит работу в Венесуэле
Земля с борта Международной космической станции
Выход российского экипажа МКС в открытый космос перенесли на январь
Здание Капитолия в Вашингтоне
Депутаты конгресса США вслед за сенатом готовят санкции против Турции
Посольство России в США. Вашингтон
Посольство России не получало просьбы о встречах депутатов в аэропортах США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:32В Москве мужчина с аэрозольным баллончиком попытался ограбить банк
20:26Лукашенко отметил неоценимый вклад Леонова в освоение Вселенной
20:20Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
Лента новостейМолния