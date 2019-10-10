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РИА Новости

Зеленский рассчитывает на поддержку Франции в вопросе Донбасса

22:29 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе хотел бы видеть больше поддержки со стороны Франции.
Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, состоявшемся в конце июля, сетовал на то, что Германия и Франция не соблюдали санкции против России. В начале этого разговора Трамп указал Зеленскому на то, что США помогают Украине значительно больше, чем европейские страны. На это Зеленский заявил, что согласен с Трампом не "на 100%, даже на 1000%". Более того, он упомянул, что подобные претензии он лично озвучил и президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.
"Я хотел бы за "нормандским столом" или на международном уровне видеть поддержку Франции больше украинской стороны в этом вопросе, в вопросе войны, чем российской стороны", - заявил Зеленский в четверг в ходе пресс-конференции.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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