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РИА Новости

Зеленский прокомментировал дело об импичменте Трампа

20:14 10.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, почему должен свидетельствовать в США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа.
Зеленский в четверг проводит свою первую пресс-конференцию за четыре с половиной месяца на посту главы государства. Общение президента со СМИ проходит в необычном формате: Зеленский отвечает на вопросы журналистов на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. По информации пресс-службы Зеленского, на событие аккредитовались более 300 журналистов. Журналисты задают вопросы Зеленскому группами по семь-десять человек, которые сменяют друг друга каждые 30−50 минут, марафон длится почти 10 часов.
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"Вы хотите, чтобы президент Украины свидетельствует в американском суде? Я президент независимой страны… Я не нарушал ни один закон Украины и международное законодательство, я как президент Украины не понимаю о чем должен свидетельствовать в другой стране и почему меня должны использовать как влияние на решения и результаты будущих выборов. Мне это непонятно", - заявил Зеленский в ходе пресс-марафона, отвечая на вопрос, готов ли он свидетельствовать, если Америка попросит об этом.
Демократы в конгрессе 24 сентября начали процесс импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Отец Хантера, бывший вице-президент Джо Байден, а ныне кандидат в президенты, публично заявлял, что добился от украинских властей увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который до этого занимался расследованием против бенефициара Burisma. Байден отрицает наличие какой-либо связи между увольнением Шокина и работой своего сына.
Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование.
Опубликованная стенограмма разговора лидеров США и Украины подтвердила, что Трамп среди прочего попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения Шокина.
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеВиктор ШокинДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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