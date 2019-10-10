СМИ: шесть человек погибли при обстреле турецких городов со стороны Сирии

АНКАРА, 10 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. Шесть человек погибли и 70 получили ранения в результате обстрела со стороны Сирии турецких приграничных городов Акчакале, Нусайбин и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV

Ранее мэрия Акчакале сообщила о трех погибших при обстреле города, среди них был 10-месячный ребенок. Обстрел велся со стороны сил самообороны сирийских курдов.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "109 террористов". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.