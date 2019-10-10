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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: шесть человек погибли при обстреле турецких городов со стороны Сирии

18:44 10.10.2019
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© Sputnik / Хикмет Дарган / Перейти в фотобанкБойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
© Sputnik / Хикмет Дарган
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Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
АНКАРА, 10 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. Шесть человек погибли и 70 получили ранения в результате обстрела со стороны Сирии турецких приграничных городов Акчакале, Нусайбин и Джейланпынар, сообщает телеканал NTV.
Ранее мэрия Акчакале сообщила о трех погибших при обстреле города, среди них был 10-месячный ребенок. Обстрел велся со стороны сил самообороны сирийских курдов.
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Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии, уничтожив "109 террористов". СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
* запрещенная в России террористическая организация.
Президент США Дональд Трамп
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Трамп заявил, что "сильно ударит" по Турции из-за военной операции в Сирии
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