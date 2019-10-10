Зеленский назвал вопрос легализации марихуаны неактуальным для Украины

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что пока речь о легализации марихуаны не идет, от партии "Слуга народа" нет таких инициатив, так как этот вопрос для страны неактуален.

"Сейчас речь не идет о легализации канабиса, но я знаю, что много людей хотят заниматься этим бизнесом на Украине… Я не видел зарегистрированного закона (законопроекта о легализации марихуаны – ред.) от партии "Слуга народа"... Я считаю, что это неактуально, не сейчас, не приоритет. Мы не выписали с вами все риски, с этим связанные, мы не знаем, готово ли наше общество", - сказал Зеленский во время пресс-марафона. Трансляцию ведут украинские телеканалы.

Он также напомнил, что украинские правоохранители сейчас, наоборот, борются с наркотиками в стране. Только по окончанию этой борьбы, по словам главы государства можно возвращаться к вопросу легализации марихуаны, если будет соответствующий запрос общества.

При этом президент отметил, что тогда речь может идти о медицинской марихуане.