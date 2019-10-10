В США арестовали выходцев из СССР, помогавших адвокату Трампа, пишут СМИ

"Двое иностранцев, которые являются донорами протрамповского комитета по сбору средств и которые помогали Руди Джулиани в его усилиях по расследованию в отношении демократа Джо Байдена, были арестованы поздним вечером в среду по уголовному обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и, как ожидается, предстанут перед судом в четверг", - пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента президенту Дональду Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году. Байден публично заявлял, что добился от украинских властей увольнения Шокина, который до этого занимался расследованием против бенефициара Burisma. Байден отрицает наличие какой-либо связи между увольнением Шокина и работой в Burisma его сына Хантера Байдена.