В США арестовали выходцев из СССР, помогавших адвокату Трампа, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Два иностранца, Лев Парнас и Игорь Фруман, которые предположительно являются выходцами из СССР и помогали адвокату президента США Руди Джулиани вести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, арестованы в США, пишет издание Wall Street Journal.
"Двое иностранцев, которые являются донорами протрамповского комитета по сбору средств и которые помогали Руди Джулиани в его усилиях по расследованию в отношении демократа Джо Байдена, были арестованы поздним вечером в среду по уголовному обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и, как ожидается, предстанут перед судом в четверг", - пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Издание сообщает, что этими иностранцами являются двое бизнесменов из Флориды - Лев Парнас и Игорь Фруман.
"Национальность мужчин неясна, однако оба, предположительно, родились в бывших советских республиках", - поясняет Wall Street Journal.
В мае Джулиани заявил, что эти двое мужчин являются его клиентами.
В свою очередь, агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщает, что арестованные планировали вылететь в Вену в среду вечером.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента президенту Дональду Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году. Байден публично заявлял, что добился от украинских властей увольнения Шокина, который до этого занимался расследованием против бенефициара Burisma. Байден отрицает наличие какой-либо связи между увольнением Шокина и работой в Burisma его сына Хантера Байдена.
Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование.