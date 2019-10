В Москве пройдет конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике

Ключевая особенность "Матемáркетинга" — практическая направленность и работа с реальными задачами. Спикерами выступают специалисты-практики, которые научат слушателей правильно пользоваться аналитическими и маркетинговыми инструментами, а также привить верные методы и подходы. Среди экспертов Илья Красинский (CEO Rick.ai), Влад Флакс, (founder OWOX BI), Павел Левчук, (senior product manager Social Tech), Яна Манухина (Head of Data Bookmate), Наталья Мойола (коммерческий директор Skyeng) и многие другие.

Особое место занимает академический трек, который собрал в себе экспертизу зарубежных и российских ученых, которые работают в сфере маркетинга. Среди спикеров Дарья Дзябура (профессор РЭШ, PhD MIT), Вацлав Козмик (Vaclav Kozmik), (PhD in Econometrics and Operations Research), Дмитрий Потапов (доцент НИУ ВШЭ и Head of Data MIRO), Артемий Малков (МФТИ, к.ф.-м.н., генеральный директор и основатель Data Monsters, США). Цель академического трека показать применимость глубокого научного подхода к решению прикладных бизнес-задач.