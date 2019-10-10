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РИА Новости

В Москве пройдет конференция по маркетинговой и продуктовой аналитике

16:12 10.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМосква
Москва
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 10 окт – Матемаркетинг. Конференция "Матемáркетинг" пройдет 14 и 15 ноября 2019 в пространстве Grand BallRoom и соберет около 2000 маркетинговых аналитиков, performance-маркетологов, стратегов и представителей онлайн-бизнеса. Организатор конференции – Алексей Никушин – автор канала "Интернет-аналитика" и основатель крупнейшего российского профессионального сообщества digital-аналитиков и маркетологов.
Матемаркетинг – международная практическая конференция с приглашенными спикерами из США, Великобритании, Чехии, Польши и других стран. Среди спикеров конференции представители крупных российских и зарубежных компаний: Avito, Яндекс, Amplitude, Flo, Bookmate, Smart Analytics, MIRO, Scentbird, Improvado и др.
Ключевая особенность "Матемáркетинга" — практическая направленность и работа с реальными задачами. Спикерами выступают специалисты-практики, которые научат слушателей правильно пользоваться аналитическими и маркетинговыми инструментами, а также привить верные методы и подходы. Среди экспертов Илья Красинский (CEO Rick.ai), Влад Флакс, (founder OWOX BI), Павел Левчук, (senior product manager Social Tech), Яна Манухина (Head of Data Bookmate), Наталья Мойола (коммерческий директор Skyeng) и многие другие.
Матемáркетинг объединяет специалистов с различным опытом, экспертизой и навыками, работающих в разных сферах (e-commerce, SaaS, media, corporate и др.), но решающих похожие задачи. Более половины (51%) аудитории конференции составляют аналитики и руководители аналитических служб крупных компаний и агентств; 24% аудитории – маркетинговые директора, руководители отделов digital-маркетинга и performance-маркетологи; 12% – владельцы малого и среднего бизнеса, CEO и генеральные директора крупных компаний, 11% – менеджеры продуктов и стратеги.
Программа конференции объединена в тематические треки: технологическое обеспечение "сквозной" маркетинговой аналитики; нюансы А/В-тестирования; экономика и бизнес-модели SaaS-сервисов; аспекты игровой аналитики и подходы к user acquisition; аналитическая инфраструктура и роль BI-систем в маркетинге и др.
Особое место занимает академический трек, который собрал в себе экспертизу зарубежных и российских ученых, которые работают в сфере маркетинга. Среди спикеров Дарья Дзябура (профессор РЭШ, PhD MIT), Вацлав Козмик (Vaclav Kozmik), (PhD in Econometrics and Operations Research), Дмитрий Потапов (доцент НИУ ВШЭ и Head of Data MIRO), Артемий Малков (МФТИ, к.ф.-м.н., генеральный директор и основатель Data Monsters, США). Цель академического трека показать применимость глубокого научного подхода к решению прикладных бизнес-задач.
Программа конференции предназначена для опытных специалистов, которые работают со стеком маркетинговых технологий для обеспечения результата на высококонкурентных рынках. Каждый доклад подразумевает глубокое понимание потребностей клиентов и условий монетизации, а также специфику и потребности бизнеса.
По данным BCG, передовыми методами цифрового маркетинга пользуются всего 2% компаний, при этом компании-лидеры в digital-маркетинге добиваются в 1,4 раза большего снижения расходов и в 2,5 раза большего повышения доходов, чем остальные. Матемаркетинг позволяет получить практические навыки через серию мастер-классов, проводимых в рамках конференции. Участников ждут практические семинары от таких компаний как Amplitude, Coffee Analytics, Яндекс, Modelta, Едадил и других. Кроме представителей крупных компаний знаниями поделятся авторы крупнейших профессиональных telegram-каналов о работе в Excel и Google Sheets.
Матемаркетинг – самая большая российская конференция по маркетинговой аналитике. Базой для неё стало профессиональное сообщество аналитиков, существующее с 2016 года. Благодаря этому у посетителей мероприятия есть возможность услышать выступления таких виртуозов в области работы с данными, как Артура Хачуяна – человека, который умеет собирать и агрегировать любые пользовательские данные; Анатолия Карпова – автора самого популярного онлайн-курса по математической статистике на платформе Stepik; Валерия Бабушкина – обладатель наивысшего статуса платформы Kaggle – Grandmaster; Алексея Долотова, 7 лет возглавлявшего аналитику Яндекса; Максима Зеленского – основателя сообщества профессионалов Power BI; Павла Мрыкина – одного из самых известных российских аналитиков и евангелиста К50, а также других специалистов, для которых работа с маркетинговыми данными больше, чем просто профессия.

Алексей Никушин, организатор:

"Сегодня эффективная работа аналитика должна при минимальных затратах приводить бизнес к конкурентным решениям. Компетенции аналитика требуются каждому digital-специалисту. Умение интерпретировать любой численный результат так, чтобы выводы были понятны и полезны бизнесу, выражать через сухие цифры экономический эффект, оперируя метриками, становится обязательным. Вам точно будет интересно на Матемаркетинге, если вы умеете бизнес-запрос превратить в аналитическую задачу, знаете, как работает performance-маркетинг и понимаете, как обеспечить достижение статистический значимости эксперимента в разумные сроки".
Ознакомиться с подробной программой конференции, зарегистрироваться и купить билеты можно на сайте мероприятия.
Контакты для аккредитации СМИ или контакты для ответа на вопросы:
matemarketing.ru
8-800 222-55-67
Алексей Никушин
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