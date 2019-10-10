Ушаков назвал условие обсуждения даты "нормандского саммита"

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Украина не стала разводить силы в Донбассе под надуманным предлогом, однако более детально обсуждать дату проведения встречи в нормандском формате можно будет только после этого, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к фактической части разведения. Мы надеемся, что все-таки и здесь процесс с мертвой точки сдвинется, и после этого можно будет более конкретно рассуждать о сроках проведения саммита в нормандском формате", - сказал он.

Отвод сил в районе Петровского, согласно утвержденному контактной группой графику, должен был начаться 9 октября. ДНР несколько раз запускала в небо ракету, сигнализирующую о готовности начать процесс, однако ответных действий со стороны украинских силовиков так и не последовало.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.