Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T16:11Z
https://ria.ru/20191010/1559633297.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_0:224:2794:1796_1036x0_80_0_0_737475c4d751d6f7a641d02712d4e077.jpg
РИА Новости

Ушаков назвал условие обсуждения даты "нормандского саммита"

16:11 10.10.2019
559
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума "Примаковские чтения"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Украина не стала разводить силы в Донбассе под надуманным предлогом, однако более детально обсуждать дату проведения встречи в нормандском формате можно будет только после этого, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к фактической части разведения. Мы надеемся, что все-таки и здесь процесс с мертвой точки сдвинется, и после этого можно будет более конкретно рассуждать о сроках проведения саммита в нормандском формате", - сказал он.
Отвод сил в районе Петровского, согласно утвержденному контактной группой графику, должен был начаться 9 октября. ДНР несколько раз запускала в небо ракету, сигнализирующую о готовности начать процесс, однако ответных действий со стороны украинских силовиков так и не последовало.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 9 октября 2019
Вчера, 13:19РИА Новости
Поклонская назвала обсуждение Крыма в "нормандском формате" бессмысленным
2400101
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНР"Нормандская четверка"Донецкая Народная РеспубликаЮрий УшаковРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал об отношении к сайту "Миротворец"
РИА
Новости
Задержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
Источник назвал имя задержанного в Крыму украинского националиста
Президент Украины Владимир Зеленский
В офисе Зеленского объяснили, почему российских СМИ нет на пресс-марафоне
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Россия не поднимала вопрос подачи воды в Крым
Лента
новостей
Реальный подонок!. Два украинских эксперта поругались в студии России 1
"Реальный подонок!" Два украинских эксперта поругались в студии "России 1"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Россия обеспокоена попытками Киева саботировать урегулирование в Донбассе
Село Петровское
Киев и Донецк попытаются отвести силы у Петровского в Донбассе 11 октября
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Зеленский высказал свою позицию по Минским соглашениям
Обыск у задержанного в Крыму экстремиста: что обнаружили сотрудники ФСБ
ФСБ показала арсенал экстремиста, готовившего теракт в Крыму
Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
"Ты пьян, проспись": в Сети высмеяли предложения Порошенко по Донбассу
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В ДНР заявили о провале второй попытки отвести силы в районе Петровского
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков назвал дату первого заседания конституционного комитета Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Лавров предположил, чего хочет Киев, требуя проведения нормандского саммита
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
Лента новостейМолния