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РИА Новости
Война в Сирии

Путин и Эрдоган не договаривались о разговоре по ситуации в Сирии

16:09 10.10.2019 (обновлено: 16:11 10.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган не договаривались о новом телефонном разговоре по ситуации в Сирии, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Телефонный разговор состоялся вчера, о новом телефонном разговоре стороны не договаривались, но он может возникнуть по мере необходимости", - сказал Ушаков.
Как ранее сообщалось, в среду состоялся телефонный разговор лидеров России и Турции, в ходе которого они обсудили военную операции Турции в Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
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Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииЮрий УшаковВладимир ПутинТурцияСирияРоссияВ мире
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