Ушаков заявил об отсутствии договоренностей о разговоре Путина и Асада

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Договорённостей о разговоре президента РФ Владимира Путина и главы Сирии Башара Асада в связи с военной операцией Турции на севере Сирии пока нет, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"У нас с сирийским руководством налажены контакты по различным направлениям, различным структурам, …так что мы используем здесь наработанные схемы, пока что договоренностей о разговоре лидеров (по турецкой операции в Сирии - ред.) не достигнуто", - сказал он.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.

Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.