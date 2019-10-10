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РИА Новости

Ушаков заявил об отсутствии договоренностей о разговоре Путина и Асада

16:08 10.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Договорённостей о разговоре президента РФ Владимира Путина и главы Сирии Башара Асада в связи с военной операцией Турции на севере Сирии пока нет, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"У нас с сирийским руководством налажены контакты по различным направлениям, различным структурам, …так что мы используем здесь наработанные схемы, пока что договоренностей о разговоре лидеров (по турецкой операции в Сирии - ред.) не достигнуто", - сказал он.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Военная операция Турции в СирииВойна в СирииЮрий УшаковВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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