В Иране рассказали об оставшихся обязательствах по СВПД

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ирану осталось отказаться от двух обязательств по СВПД, чтобы вернуться к состоянию перед соглашением, заявил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Как только ядерный объект в Фордо (центр по обогащению урана – Прим. ред.) будет введен в эксплуатацию для обогащения урана, а количество центрифуг возрастет, у Ирана практически не останется обязательств по СВПД, и останутся лишь вопросы мониторинга", - цитирует слова Камальванди агентство Mehr.

При этом представитель организации отметил, что "благодаря давлению крупных мировых держав Иран может с легкостью произвести наилучшие центрифуги".

Кроме того, он сослался на распоряжение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи от 2018 года о том, что ОАЭИ должна достичь в долгосрочной перспективе 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг). Камальванди также подчеркнул, что в рамках текущего положения дел Иран может достичь производственной мощности в размере 172 тысячи ЕРР (единиц работы разделения ), по окончании периода в 15 лет.

При этом он также заверил, что страна может даже "достигнуть производственной мощности в один миллион ЕРР". Это произойдёт, по его словам, в зависимости от того, как будет происходить развитие центрифуг.

В середине 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.