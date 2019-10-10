Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T16:05Z
https://ria.ru/20191010/1559632701.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1036x0_80_0_0_c58d66cfe230fb70b7fe13b3fbd44c46.jpg
РИА Новости

В Иране рассказали об оставшихся обязательствах по СВПД

16:05 10.10.2019
129
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Ирану осталось отказаться от двух обязательств по СВПД, чтобы вернуться к состоянию перед соглашением, заявил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Как только ядерный объект в Фордо (центр по обогащению урана – Прим. ред.) будет введен в эксплуатацию для обогащения урана, а количество центрифуг возрастет, у Ирана практически не останется обязательств по СВПД, и останутся лишь вопросы мониторинга", - цитирует слова Камальванди агентство Mehr.

При этом представитель организации отметил, что "благодаря давлению крупных мировых держав Иран может с легкостью произвести наилучшие центрифуги".
Кроме того, он сослался на распоряжение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи от 2018 года о том, что ОАЭИ должна достичь в долгосрочной перспективе 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг). Камальванди также подчеркнул, что в рамках текущего положения дел Иран может достичь производственной мощности в размере 172 тысячи ЕРР (единиц работы разделения ), по окончании периода в 15 лет.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
9 сентября, 09:47РИА Новости
Иран опроверг сообщения о скрываемой ядерной деятельности в стране
При этом он также заверил, что страна может даже "достигнуть производственной мощности в один миллион ЕРР". Это произойдёт, по его словам, в зависимости от того, как будет происходить развитие центрифуг.
В середине 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
6 сентября, 00:32РИА Новости
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе - Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
210000
Обсудить 0
Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудит в Саудовской Аравии перспективы сотрудничества в ВТС
РИА
Новости
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран полагает, что страны региона примут его инициативу всеобщего диалога
Колонна турецкой военной техники на границе между Турцией и Сирией. 9 октября 2019
Иран потребовал вывода турецких сил с территории Сирии
Города мира. Джидда
В Красном море прогремел взрыв на иранском танкере
Лента
новостей
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков назвал дату первого заседания конституционного комитета Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Эрдоган не договаривались о разговоре по ситуации в Сирии
Турецкая бронетехника в приграничном районе Акчакале
Турецкие СМИ: около 20 человек ранены при обстрелах с территории Сирии
Президент РФ Владимир Путин на форуме Россия - спортивная держава в Нижнем Новгороде
Путин в Саудовской Аравии обсудит Сирию и ситуацию в Персидском заливе
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков назвал условие обсуждения даты "нормандского саммита"
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
Страны НАТО не поддержат "план Маршалла" для Украины, заявили в Совфеде
Президент США Дональд Трамп
СМИ: виновная в ДТП жена американского дипломата не вернется в Британию
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Немецкие власти назвали нападение на синагогу в Галле терактом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
Лента новостейМолния