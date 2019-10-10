Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T15:50Z
https://ria.ru/20191010/1559631536.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/39081/41/390814139_0:22:2048:1174_1036x0_80_0_0_e4f8bc5aaa718735e4e2cd0ac6511ab7.jpg
РИА Новости

Посла Израиля вызвали в МИД Белоруссии из-за возврата туристов-белорусов

15:47 10.10.2019 (обновлено: 15:50 10.10.2019)
664
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Послу Израиля заявлен протест в связи с повторяющимися отказами во въезде граждан Белоруссии в эту страну, несмотря на безвизовый режим, заявили в белорусском МИД.
"Только за неполные две недели текущего месяца 18-ти гражданам Беларуси на границе было отказано во въезде в Израиль. Седьмого октября в аэропорту Тель-Авива израильские миграционные власти "завернули" сразу 11 белорусов, которые прибыли рейсом Belavia - Belarusian Airlines… В этой связи сегодня в МИД был вызван посол Израиля в Беларуси, которому был заявлен протест", - говорится в заявлении ведомства, размещенном в Facebook.
Девушка ест суп в кафе
Вчера, 08:00Туризм
Все включено в счет: как туристов заставляют платить сотни евро за еду
Как отметили в МИД, Минск шел на заключение соглашения о безвизовых поездках с Израилем, чтобы облегчить и упростить взаимные контакты граждан двух стран, однако израильская сторона "своими действиями дискредитирует весь этот процесс".
"Практика отказов во въезде белорусским гражданам начинает приобретать массовый характер и для нас является принципиально неприемлемой… Наши граждане, которые направлялись на отдых, на встречи с родными, близкими и друзьями в ожидании возможности улететь обратно на родину по несколько суток находятся в центрах временного содержания. Среди известных нам причин отказа во въезде нет ни одного фактического нарушения", - говорится в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Белоруссия активно поддерживает международные усилия по борьбе с нелегальной миграцией, уважает суверенное право государств мотивированно ограничивать въезд на свою территорию, однако "данная ситуация беспрецедентна".
В МИД республики подчеркнули, что Белоруссия не является донором нелегальной миграции, занимает первое место в мире по количеству выданных шенгенских виз на душу населения с самым низким уровнем отказов, что "свидетельствует о законопослушности наших граждан". "И таких проблем не возникает у Республики Беларусь ни с одной другой страной мира… Мы настроены на продолжение диалога и поиск вариантов решения проблемы при обязательном учете интересов друг друга. Определенное понимание сегодня было достигнуто", - говорится в заявлении.
Посольство Израиля в Минске возглавляет Алон Шогам.
Девушки в бассейне
27 марта, 08:00Туризм
Мало красной икры на завтрак? Куда выгодно ехать по системе "все включено"
741110
Обсудить 0
МИД БелоруссииМинскБелоруссияИзраильВ мире
Рекомендуем
Задержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
Источник назвал имя задержанного в Крыму украинского националиста
РИА
Новости
Автомобили полиции
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
Площадь Валеро в Иерусалиме
Кайся и катайся, или Как в Израиле отмечают Судный день
Президент США Дональд Трамп
СМИ: виновная в ДТП жена американского дипломата не вернется в Британию
Лента
новостей
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков назвал условие обсуждения даты "нормандского саммита"
Обстрел Рас эль-Айна в Сирии турецкими силами
Курды заявили о десятках погибших и сотнях раненных при нападении Турции
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Источник сообщил о стрельбе в мужском монастыре в Оренбургской области
Танкер в море
Названа предварительная причина пожара на иранском танкере в Красном море
Города мира. Джидда
В Красном море прогремел взрыв на иранском танкере
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
Страны НАТО не поддержат "план Маршалла" для Украины, заявили в Совфеде
Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
"Ты пьян, проспись": в Сети высмеяли предложения Порошенко по Донбассу
Открытие мемориальной доски Андрею Карлову в Москве
Суд в Турции освободил трех фигурантов дела об убийстве российского посла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
Лента новостейМолния