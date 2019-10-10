Посла Израиля вызвали в МИД Белоруссии из-за возврата туристов-белорусов

МИНСК, 10 окт – РИА Новости. Послу Израиля заявлен протест в связи с повторяющимися отказами во въезде граждан Белоруссии в эту страну, несмотря на безвизовый режим, заявили в белорусском МИД.

"Только за неполные две недели текущего месяца 18-ти гражданам Беларуси на границе было отказано во въезде в Израиль. Седьмого октября в аэропорту Тель-Авива израильские миграционные власти "завернули" сразу 11 белорусов, которые прибыли рейсом Belavia - Belarusian Airlines… В этой связи сегодня в МИД был вызван посол Израиля в Беларуси, которому был заявлен протест", - говорится в заявлении ведомства, размещенном в Facebook.

Как отметили в МИД, Минск шел на заключение соглашения о безвизовых поездках с Израилем, чтобы облегчить и упростить взаимные контакты граждан двух стран, однако израильская сторона "своими действиями дискредитирует весь этот процесс".

"Практика отказов во въезде белорусским гражданам начинает приобретать массовый характер и для нас является принципиально неприемлемой… Наши граждане, которые направлялись на отдых, на встречи с родными, близкими и друзьями в ожидании возможности улететь обратно на родину по несколько суток находятся в центрах временного содержания. Среди известных нам причин отказа во въезде нет ни одного фактического нарушения", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Белоруссия активно поддерживает международные усилия по борьбе с нелегальной миграцией, уважает суверенное право государств мотивированно ограничивать въезд на свою территорию, однако "данная ситуация беспрецедентна".

В МИД республики подчеркнули, что Белоруссия не является донором нелегальной миграции, занимает первое место в мире по количеству выданных шенгенских виз на душу населения с самым низким уровнем отказов, что "свидетельствует о законопослушности наших граждан". "И таких проблем не возникает у Республики Беларусь ни с одной другой страной мира… Мы настроены на продолжение диалога и поиск вариантов решения проблемы при обязательном учете интересов друг друга. Определенное понимание сегодня было достигнуто", - говорится в заявлении.