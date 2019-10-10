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РИА Новости

Зеленский не готов публиковать свои разговоры с мировыми лидерами

14:24 10.10.2019 (обновлено: 14:27 10.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что не готов опубликовать свои разговоры с мировыми лидерами.
"Я не готов опубликовывать мои разговоры, я даже не опубликовал мой разговор с господином (президентом США Дональдом – ред.) Трампом", - сказал Зеленский, трансляцию ведут украинские телеканалы.
Он отметил, что является верховным главнокомандующим, а не телеведущим канала и не занимается пиаром.
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