Зеленский не готов публиковать свои разговоры с мировыми лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019. Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

© AP Photo / Evan Vucci Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что не готов опубликовать свои разговоры с мировыми лидерами.

"Я не готов опубликовывать мои разговоры, я даже не опубликовал мой разговор с господином (президентом США Дональдом – ред.) Трампом", - сказал Зеленский, трансляцию ведут украинские телеканалы.