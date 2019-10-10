Россияне израсходовали 64% сертификатов на маткапитал, заявили в ПФР

"К сентябрю выдано 9,5 миллиона сертификатов, по 6,1 миллиона из них (64%) средства были израсходованы полностью, по 0,9 миллиона – частично, по 2,5 миллиона сертификатов семьи сохранили средства, для того чтобы воспользоваться ими в будущем", – рассказали в ПФР.