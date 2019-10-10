Минск направил Москве предложения по балансам поставок нефтепродуктов

МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Белоруссия направила на рассмотрение России свои предложения по взаимным поставкам нефтепродуктов в рамках Союзного государства, рассчитывает на увеличение импорта в республику "по чувствительным позициям", сообщил в четверг в Минске заместитель председателя госконцерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.
Летом госконцерн "Белнефтехим" сообщил, что собирает от белорусских компаний заявки на импорт для внутренних потребностей российских нефтепродуктов на 2020 год, чтобы согласовать с РФ индикативные балансы до 1 октября.
"Сейчас (предложения - ред.) находятся на рассмотрении в Российской Федерации... Мы направили в Россию все заявки, которые получили от наших предприятий. По позициям чувствительным, таким, как масла, по которым было много обращений... Предусматривается увеличение, рассчитываем, что Россия поддержит наше предложение", - сказал Бунаков журналистам в четверг в Минске.