Минск направил Москве предложения по балансам поставок нефтепродуктов

"Сейчас (предложения - ред.) находятся на рассмотрении в Российской Федерации... Мы направили в Россию все заявки, которые получили от наших предприятий. По позициям чувствительным, таким, как масла, по которым было много обращений... Предусматривается увеличение, рассчитываем, что Россия поддержит наше предложение", - сказал Бунаков журналистам в четверг в Минске.