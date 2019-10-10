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РИА Новости

Минск направил Москве предложения по балансам поставок нефтепродуктов

13:58 10.10.2019 (обновлено: 13:59 10.10.2019)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги с логотипом концерна "Белнефтехим"
Флаги с логотипом концерна Белнефтехим
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 10 окт - РИА Новости. Белоруссия направила на рассмотрение России свои предложения по взаимным поставкам нефтепродуктов в рамках Союзного государства, рассчитывает на увеличение импорта в республику "по чувствительным позициям", сообщил в четверг в Минске заместитель председателя госконцерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков.
Летом госконцерн "Белнефтехим" сообщил, что собирает от белорусских компаний заявки на импорт для внутренних потребностей российских нефтепродуктов на 2020 год, чтобы согласовать с РФ индикативные балансы до 1 октября.
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"Сейчас (предложения - ред.) находятся на рассмотрении в Российской Федерации... Мы направили в Россию все заявки, которые получили от наших предприятий. По позициям чувствительным, таким, как масла, по которым было много обращений... Предусматривается увеличение, рассчитываем, что Россия поддержит наше предложение", - сказал Бунаков журналистам в четверг в Минске.
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БелнефтехимБелоруссияРоссияЭкономика
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