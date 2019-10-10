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РИА Новости

Более 35% россиян ничего не слышали о меланоме, показал опрос

13:57 10.10.2019 (обновлено: 14:23 10.10.2019)
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© Fotolia / Fly_dragonflyОбследование у дерматолога
Обследование у дерматолога
© Fotolia / Fly_dragonfly
Обследование у дерматолога. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 35% россиян ничего не знают о меланоме кожи, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, которые были озвучены на пресс-конференции, посвященной старту очередного этапа ежегодного федерального проекта "Живи без страха".
Инициативный всероссийский опрос был проведен 23 сентября 2019 года по заказу ЗАО "БИОКАД" в рамках федеральной программы "Живи без страха" среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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"На вопрос, слышали ли вы ранее слово "меланома", сказали, что слышали и смогут объяснить только 43% россиян. 36% слышали во время опроса об этом впервые", - сообщила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.
По данным ВЦИОМ, только 43% россиян слышали о меланоме ранее. При этом 36% россиян вообще ничего не знают о меланоме кожи. Опрос показал, что 21% респондентов слышали о меланоме ранее, но затруднились сказать, что это за заболевание.
Данные опроса показали, что уровень информированности является более высоким среди женщин. Также большую информированность продемонстировали жители Москвы и Санкт-Петербурга.
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Среди предполагаемых причин возникновения меланомы более половины россиян указали длительное пребывание на солнце (52%). Также среди ответов прозвучали посещение солярия (45%), травмы родинок (38%) и ослабленный иммунитет (31%). Данные опроса ВЦИОМ показали, что лишь 46% россиян хотели бы пройти бесплатное медицинское обследование по выявлению меланомы.
Руководитель отделения биотерапии ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Лев Демидов напомнил, что по официальной статистике, в 2019 году в России было диагностировано 11200 новых случаев заболевания меланомой. "Если смотреть правде в глаза, это частое заболевание", - констатировал Демидов, подчеркнув, что именно профилактика и ранняя диагностика заболевания могут послужить снижению числа больных меланомой в РФ. Принимать участие в диагностических мероприятиях призвала россиян и заслуженная артистка РФ Дарья Мороз. "Мне кажется, понятие страх в этой ситуации совершенно неуместно", - сказала она.
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