Более 35% россиян ничего не слышали о меланоме, показал опрос

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Более 35% россиян ничего не знают о меланоме кожи, свидетельствуют данные опроса Более 35% россиян ничего не знают о меланоме кожи, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ , которые были озвучены на пресс-конференции, посвященной старту очередного этапа ежегодного федерального проекта "Живи без страха".

Инициативный всероссийский опрос был проведен 23 сентября 2019 года по заказу ЗАО "БИОКАД" в рамках федеральной программы "Живи без страха" среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

"На вопрос, слышали ли вы ранее слово "меланома", сказали, что слышали и смогут объяснить только 43% россиян. 36% слышали во время опроса об этом впервые", - сообщила советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова.

По данным ВЦИОМ, только 43% россиян слышали о меланоме ранее. При этом 36% россиян вообще ничего не знают о меланоме кожи. Опрос показал, что 21% респондентов слышали о меланоме ранее, но затруднились сказать, что это за заболевание.

Данные опроса показали, что уровень информированности является более высоким среди женщин. Также большую информированность продемонстировали жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Среди предполагаемых причин возникновения меланомы более половины россиян указали длительное пребывание на солнце (52%). Также среди ответов прозвучали посещение солярия (45%), травмы родинок (38%) и ослабленный иммунитет (31%). Данные опроса ВЦИОМ показали, что лишь 46% россиян хотели бы пройти бесплатное медицинское обследование по выявлению меланомы.